 Pericolul din renovările moderne: blaturile din cuarț, produsul de lux care provoacă zeci de decese în rândul muncitorilor | adevarul.ro
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Pericolul din renovările moderne: blaturile din cuarț, produsul de lux care provoacă zeci de decese în rândul muncitorilor

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Cel puțin 31 de oameni au murit și aproape 600 de persoane din California s-au îmbolnăvit de silicoză, o boală pulmonară mortală, după ce au lucrat în fabrici care produceau blaturi din cuarț.

muncitor fabrica
Blaturile din cuarț, pericol de moarte FOTO Shutterstock

Potrivit unui nou raport publicat pe 12 august de Departamentul de Sănătate Publică din California, numărul cazurilor de silicoză a crescut dramatic în ultimii ani, relatează revista People.

În perioada ianuarie 2019 – iunie 2026, autoritățile sanitare au identificat 592 de cazuri de silicoză în rândul muncitorilor care fabricau blaturi din cuarț. Dintre aceștia, 65 de pacienți au avut nevoie de transplant pulmonar, iar 31 au murit.

Departamentul a precizat că vârsta mediană a muncitorilor diagnosticați cu silicoză este de 46 de ani, în timp ce vârsta mediană a celor care au murit din cauza bolii este de 52 de ani. Bărbații reprezintă 99% din totalul cazurilor, iar aproximativ jumătate dintre îmbolnăviri au fost raportate în comitatul Los Angeles.

Blaturile din cuarț au devenit tot mai populare în rândul celor care își renovează locuințele și al designerilor, datorită rezistenței și durabilității lor mai mari în comparație cu piatra naturală. Cuarțul, denumit și piatră compozită sau piatră artificială, conține însă peste 90% silice și generează particule fine de praf atunci când este tăiat, ceea ce poate duce la apariția silicozei.

Silicoza este o boală pulmonară cronică provocată de inhalarea unor particule extrem de mici de dioxid de siliciu, cunoscut sub numele de silice, potrivit Cleveland Clinic. Expunerea la silice este asociată frecvent cu activitatea profesională și apare, de regulă, în domenii precum construcțiile, prelucrarea pietrei, mineritul sau fabricarea obiectelor din ceramică.

Nu există un tratament care să vindece silicoza, iar boala poate fi mortală. Afecțiunea poate fi prevenită prin reducerea expunerii la praful de silice. În cazul persoanelor bolnave, simptomele pot fi ținute sub control cu ajutorul oxigenului suplimentar sau al bronhodilatatoarelor, care facilitează circulația aerului în plămâni.

„Sute de muncitori s-au îmbolnăvit fabricând blaturi din cuarț, un produs de care nu avem nevoie, mai ales atunci când există o alternativă mai sigură”, a declarat David Michaels, coautor al raportului și profesor la Milken Institute School of Public Health din cadrul George Washington University, într-un comunicat.

„Având în vedere sutele de cazuri de silicoză diagnosticate în California, este probabil să existe alte mii de cazuri în întreaga țară. Cadrele medicale și departamentele de sănătate publică ar trebui să fie atente la apariția acestor cazuri și să se alăture eforturilor de a opri această epidemie și de a salva viețile muncitorilor”, a adăugat el.

Experții în sănătate au subliniat în raport că numărul real al cazurilor este probabil mult mai mare, deoarece mulți muncitori nu sunt diagnosticați sau primesc diagnosticul prea târziu.

Autoritățile din California au anunțat că au început între timp să pregătească măsuri importante de reglementare și legislative. Autorii raportului au afirmat că autoritățile ar trebui să urmeze exemplul Australiei, care a devenit în 2023 prima țară din lume care a interzis complet piatra artificială, pentru a proteja muncitorii de expunerea la praful de silice.

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