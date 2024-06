Omar Hayssam, în scaun cu rotile, escortat de mascaţi înarmaţi la o clinică privată. Cât de bolnav este cel mai cunoscut terorist al României

Omar Hayssam, prima persoană care a fost judecată și condamnată pentru terorism în ultimii 30 de ani în România, cândva un prosper om de afaceri, a fost surprins, vineri, de jurnaliştii de la Gândul în scaun cu rotile, în timp ce era scos dintr-o clinică privată din Bucureşti, escortat de mascaţi înarmaţi până în dinţi.

În prezent, fostul afacerist milionar execută o pedeapsă cu închisoarea de 24 de ani și 4 luni în Penitenciarul Mărgineni. El are mai multe condamnări la activ, în care pedepsele au fost contopite: 24 de ani în dosarul Manhattan, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice; 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak; 16 ani de închisoare în dosarul Volvo Truck, trei ani de închisoare în dosarul Foresta Nehoiu, precum şi doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

Vă reamintim că în 2006, înainte de pronunțarea sentinței definitive, Hayssam a fost eliberat din arest pe baza unor documente medicale controversate, din care reieșea faptul că suferă de cancer în formă avansată. Câteva zile mai târziu, el a fugit din țară, stârnind un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia Radu Timofte (șeful SRI), Gheorghe Fulga (șeful SIE), Virgil Ardelean (șeful DGIPI) și Ilie Botoș (procuror general al României).

În imaginile surprinse vineri de jurnaliştii de la Gândul, Omar Hayssam este vizibil afectat de boală. Acestea îl înfăţişează într-un scaun cu rotile, slăbit şi sprijinindu-şi capul cu o mână. Ajuns la duba care l-a transportat înapoi la penitenciar, el a avut nevoie de ajutor ca să poată urca pe propriile picioare, fiind evident faptul că are probleme locomotorii.

Întrebat despre starea sa de sănătate şi despre motivul pentru care a fost dus la clinica privată Neuroaxis din Bucureşti, Omar Hayssam nu le-a răspuns jurnaliştilor, dar, potrivit unor surse, aceştia spun că cel care a fost cândva cel mai căutat terorist din România ar suferi de Parkinson.

Deşi are probleme vizibile să se deplaseze, ţinând cont de trecutul său destul de tumultuos, a fost activat protocolul de securitate care se aplică în cazul deţinuţilor clasificaţi drept periculoşi. Astfel, el s-a aflat, pe toată durata vizitei sale la clinica medicală, sub paza strictă a agenților de poliție penitenciară și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, precum și a mascaților de la structurile de securitate specială (SASS) din Administrația Națională a Penitenciarelor, înarmaţi cu mitraliere, relatează Gândul.

Potrivit informaţiilor de pe pagina sa oficială, Neuroaxis este o clinică integrată de neurologie şi specializăei conexe acesteia, precum neurochirurgie, psihiatrie și psihoterapie, cardiologie, reumatologie, neuroinfecții, otoneurologie și psihologie clinică şi diagnostichează şi tratează afecţiuni ca demența, boala Parkinson, scleroză multiplă, epilepsie, hernie de disc, tumori cerebrale, migrene, neuropatie periferică și altele.

Omar Hayssam este dependent de insulină

Potrivit aceloraşi surse, Omar Hayssam suferă de diabet de 30 de ani şi este dependent de insulină, petrecându-şi ultimii patru ani la infirmeria Penitenciarului Mărgineni, unde, din cauza durerilor, ar fi ajuns să îi fie administrată de mai multe ori pe zi morfină.

În 2023 el a fost dus tot cu scaunul cu rotile în faţa instanţei, atunci când a cerut să fie eliberat condiţionat, în baza unor documente medicale de la Institutul Național de Medicină Legală din care rezulta că are mai multe afecțiuni „în mare parte cu caracter fatal”. La începutul acestui an, solicitarea lui a fost respinsă, dar are dreptul de a reveni cu una nouă în octombrie.

În ceea ce priveşte prejudiciul de 20 de milioane de euro pe care trebuie să îl achite, el a declarat că nu poate plăti despăgubirile, întrucât singurul său venit este o pensie de 1.400 lei, care nu îi permite să acopere întreaga sumă.