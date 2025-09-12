Breaking Om de afaceri găsit mort într-un restaurant din Ploiești. Avea 38 de ani

Descoperire macabră într-un restaurant din Ploiești. Un om de afaceri a fost găsit mort.

Este vorba despre administratorui unui salon de evenimente din Păulești, județul Prahova. Bărbatul avea 38 de ani, potrivit Antena 3.

Din primele informații, bărbatul s-ar fi sinucis. El a fost găsit fără suflare de un angajat al restaurantului.

Înainte de a recurge la acest gest, bărbatul ar fi fost contactat de mai multe persoane, însă nu a răspuns la telefon.

Surse apropiate anchetei susțin că administratorul ar fi avut discuții aprinse cu unul dintre acționarii restaurantului.

Polițiștii fac cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Știre în curs de actualizare...