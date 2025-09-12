Breaking Om de afaceri găsit mort într-un restaurant din Ploiești. Avea 38 de ani0
Descoperire macabră într-un restaurant din Ploiești. Un om de afaceri a fost găsit mort.
Este vorba despre administratorui unui salon de evenimente din Păulești, județul Prahova. Bărbatul avea 38 de ani, potrivit Antena 3.
Din primele informații, bărbatul s-ar fi sinucis. El a fost găsit fără suflare de un angajat al restaurantului.
Înainte de a recurge la acest gest, bărbatul ar fi fost contactat de mai multe persoane, însă nu a răspuns la telefon.
Surse apropiate anchetei susțin că administratorul ar fi avut discuții aprinse cu unul dintre acționarii restaurantului.
Polițiștii fac cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
Știre în curs de actualizare...