O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri.

”De curând am aflat despre modalitatea în care şefii din cadrul IPJ Olt au încercat să muşamalizeze o infracţiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noştri care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Poliţiei Municipiului Slatina. Practic, în timp ce poliţistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului. Doar intervenţia promptă a colegei noastre poliţiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie”, au transmis, marţi, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceştia povestesc că poliţista fost agresată fizic, fiind trasă de păr de către individul violent, care a fost ulterior imobilizat cu sprijinul unei alte patrule, scrie News.

”Deşi fapta reprezenta o infracţiune de ultraj, conducerea Poliţiei Municipiului Slatina nu a înregistrat evenimentul şi nu a raportat agresiunea, preferând să minimalizeze incidentul. În lipsa oricărei reacţii instituţionale, colega noastră a fost nevoită să formuleze personal plângere la Parchet, în urma căreia agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile”, au transmis sindicaliştii.

Aceştia anunţă că au sesizat conducerea Poliţiei Române cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav.

”În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, şeful şi adjunctul Poliţiei Municipiului Slatina sunt cercetaţi disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale şi pentru lipsa de reacţie faţă de o infracţiune comisă împotriva unui poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, au mai transmis sindicaliştii.

IPJ Olt a transmis precizări, explicând că incidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2025, în jurul orei 00:40.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apelul 112 cu privire la un scandal izbucnit între mai multe persoane, în zona unei biserici din municipiul Slatina. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care a identificat o persoană ce manifesta un comportament violent. În momentul în care poliţiştii au intervenit pentru imobilizarea acesteia, persoana a opus rezistenţă şi a agresat fizic o poliţistă aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu. După imobilizare, persoana a fost condusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a fost internată la Secţia Psihiatrie”, a transmis IPJ Olt.

Ulterior evenimentului, poliţista a formulat plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, iar în urma verificărilor efectuate, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.