În timp ce la Melbourne au început calificările pentru primul turneu de Mare Șlem a anului, cea mai bună rachetă a României rătăcește prin Antalya

După patru partide câștigate în minimum de seturi, Filip Jianu (24 de ani, 278 ATP) a pierdut ieri finala turneului ITF de la Antalya (Turcia).

Favoritul 1 a cedat în fața britanicului Felix Gill (23 de ani, 371 ATP), favorit 4, scor 2-6, 6-1, 2-6, după un meci de o oră și 48 de minute.

Jocul s-a disputat pe zgură, suprafața preferată a românului școlit la IMG Academy, a lui Nick Bollettieri.

Săptămâna trecută, Jianu, prima rachetă în echipa de Cupa Davis a României, a pierdut în semifinale la turneului ITF de la Marrakech. Înainte de acesta, cedase tot în semifinale la un alt turneul disputat în Antalya.

În timp ce Jianu caută puncte pentru a urca în clasament, jucătorii aflați în Top 250 dispută meciurile din primul tur de calificări la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. România n-are niciun reprezentant.