Noul nod rutier de pe A1 a dat mari bătăi de cap șoferilor: unii au ajuns pe contrasens. „Ne aşteptam"

Noul nod rutier de pe A1, către Timișoara, deschis la începutul săptămânii, a dat mari bătăi de cap șoferilor. Aceștia au fost surprinși fie conducând pe contrasens, fie staționând pe banda de urgență sau oprind în sensul giratoriu.

„Am mai fost pe aici şi văd că s-a cam încurcat treaba. O dată ratezi, că a doua oară când vii nu o mai ratezi", mărturiseşte un şofer pentru Observator.

O altă șoferiță a declarat: „La ieşire (n.r. m-am încurcat), am crezut că o să pot să ies pe aici, dar am vazut târziu semnul de...”

Autoritățile declară că se așteptau la astfel de incidente.

„Ne aşteptam, am şi pregătit mai multe comunicări pe tema asta. Din păcate, informaţia nu ajunge tot timpul repede, pe aplicaţiile de GPS încă nu apare noua configurare”, a declarat Alina Sabou, DRDP Timișoara.

În doar 4 ore, au dat 28 de sancţiuni în valoare de peste 13 mii de lei. Multe au fost date pentru depășirea vitezei. Pentru că nu e segment de autostradă, limita este de 100 de kilometri pe oră.

Luni, 13 octombrie, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat deschiderea unui nou drum în România, DN 69 A, care face legătura între DN69 şi Autostrada A1.

Acest drum modern (10 km), construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.

DN69A a fost construit la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens), este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate 3 noduri rutiere:

- nod rutier la intersecția cu DN69

- nod rutier la intersecția cu DC58

- nod rutier la intersecția cu A1

Drumul a fost realizat de Antrepriza de Reparații și Lucrări A.R.L. Cluj S.A., firmă deținută de Strabag, în baza unui contract de 235 de milioane de lei semnat în iulie 2024.