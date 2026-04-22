Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Salariu de 60.000 de lire și casă gratuită. Familia din Marea Britanie care caută „însoțitor” pentru câinele său

Publicat:

O familie înstărită din Londra oferă un salariu de aproximativ 60.000 de lire sterline pe an pentru o poziție neobișnuită: însoțitor permanent pentru câinele familiei. 

O familie înstărită din Londra oferă un salariu de aproximativ 60.000 de lire sterline.FOTO: Arhivă

Persoana selectată va locui pe domeniul familiei, într-o căsuță pusă la dispoziție gratuit, cu toate utilitățile incluse. Partenerii și animalele de companie sunt acceptate, iar programul de lucru este, în general, de duminică până joi, între orele 9:00 și 18:00, cu o anumită flexibilitate în funcție de prezența stăpânilor.

„Căutăm o persoană de încredere și grijulie pentru rolul de Live-In Dog Companion and Estate Assistant, care să se alăture unei gospodării private. Rolul este centrat pe asigurarea unei prezențe constante pe proprietate, sprijinirea stării de bine și a rutinei zilnice a câinelui familiei și asistarea echipei gospodăriei cu sarcini ușoare”, se arată în anunțul publicat de compania Achieve Hospitality.

Principala responsabilitate este îngrijirea câinelui, inclusiv hrănirea, plimbările, toaletarea și monitorizarea stării de sănătate. De asemenea, candidatul va trebui să țină un jurnal zilnic al activităților animalului, care să includă mesele, plimbările și vizitele la veterinar sau dresor.

„Candidatul selectat va acționa ca un gardian al locuinței, oferind siguranță și supraveghere atentă a proprietății atunci când proprietarii sunt plecați”, se mai precizează în descriere.

Pe lângă îngrijirea câinelui, persoana angajată va avea și sarcini ușoare de întreținere a gospodăriei, precum preluarea livrărilor, rezolvarea unor mici îndatoriri casnice sau menținerea ordinii generale. Nu este vorba despre un post de menaj complet, însă pot exista activități precum reîncălzirea mâncării pregătite de bucătar sau organizarea unor gustări simple.

Familia caută o persoană „caldă, calmă și de încredere”, care iubește animalele și este dispusă să locuiască permanent pe domeniu. Experiența anterioară în gospodării private, îngrijirea animalelor sau roluri similare reprezintă un avantaj important.

