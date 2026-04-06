Președintele Nicușor Dan vizitează vizitează Centrul de mari arși de la Timișoara

Președintele Nicușor Dan va vizita, marți, Centrul de mari arși de la Timișoara. Șeful Statului va fi însoțit de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Vizita la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara va avea loc la ora 11.00, conform programului publicat de Administrația Prezidențială.

La rândul său, Ministerul Sănătății a informat că Alexandru Rogobete va participa la vizita președintelui la Timișoara.

Vizita are ca obiectiv evaluarea centrului de mari arși, precum şi analiza capacității de intervenție şi a dezvoltării reţelei naţionale pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri severe, potrivit unei informări a Ministerului Sănătății, relatează Agerpres.

Cei doi oficiali vor vizita centrul de mari arşi la ora 11:00, iar ulterior vor susţine declaraţii de presă.

Vizita vine în contextul în care, la mai bine de 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, România va avea trei centre noi destinate tratamentului pacienților cu arsuri grave. Ministrul Sănătății a declarat, în luna martie, că două dintre acestea ar putea fi date în folosință în cursul acestei veri, iar centrul destinat copiilor înregistrează un ritm susținut de execuție și ar putea fi finalizat anul viitor.

„Cele trei construcții, cele trei centre de arși au început în anul 2022. La Timișoara și la Târgu Mureș clădirile sunt finalizate, se lucrează la instalarea echipamentelor, asigurarea fluxurilor, ultimele detalii. Undeva în această vară le vom da în folosință pe ambele”, a anunțat ministrul Rogobete, în cadrul Healthcare Forum „Adevărul”.