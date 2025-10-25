search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Nicușor Dan celebrează Ziua Armatei la Iași. Care este programul manifestărilor în țară

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, participă sâmbătă la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, fiind așteptat apoi la garnizoana din oraș, pentru a celebra Ziua Armatei.

Nicușor Dan celebrează Ziua Armatei la Iași FOTO Inquam / Octav Ganea
Nicușor Dan celebrează Ziua Armatei la Iași FOTO Inquam / Octav Ganea

Șeful statului a vizitat vineri mai multe universități din capitala Moldovei și o companie de medicamente. Președintele a fost huduit de un grup de protestatari. În replică, Nicușor Dan le-a zâmbit și le-a făcut cu mâna.

Ziua armatei este sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente, transmite Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în București vor avea loc mai multe evenimente.

Programul manifestărilor de Ziua Armatei

La ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul. La eveniment va fi prezent președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ceremonii militare și religioase vor avea loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare 'Carol I' și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor.

Manifestări vor fi și la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00, și anume, o expoziție de tehnică și echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor 'Cupa campionilor Europeni' și 'Supercupa Europei', precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room.

La ora 17:00, se va desfășura în Parcul Cișmigiu un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenței - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Șoseaua Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timișoara - sediul Brigăzii 30 Gardă 'Mihai Viteazul'.

Evenimente în țară

În țară, evenimente vor fi la:

* Monumentul 'Glorie Ostașului' Român din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

* Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iași - ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00); ora 19:00 - retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii - Piața Unirii - Bulevardul Ștefan cel Mare - Palatul Culturii;

Citește și: Nicușor Dan: Ne echipăm pentru a descuraja Rusia

* Monumentul Ostașului Român din Satu Mare - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

* Monumentul Eroilor de la Păuliș - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (12:30);

* Ansamblul Monumental 'Glorie Ostașului Român' din Carei - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea 'Ștafetei Veteranilor Invictus' (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

De asemenea, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele, marile unități și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării organizează Ziua Porților Deschise, activități cultural-artistice și sportive, simpozioane, întâlniri și vizite la veteranii de război, expoziții, gale de filme, spectacole și activități de îngrijire a cimitirelor și monumentelor eroilor.

Forțele Navale Române participă sâmbătă la ceremonii militare și religioase organizate în garnizoanele București, Constanța, Brăila, Mangalia, Tulcea și Babadag.

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți și peste 330.000 au fost răniți în luptă. După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, precizează MApN.

