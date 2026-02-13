Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru expresia „m-a sunat Lia”

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi, 12 februarie, decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială.

Aceasta se pensionează începând cu data de 15 februarie. În aceeași zi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis cererea de pensionare a judecătoarei.

Ionela Tudor, 51 de ani, fost avocat și judecător la mai multe instanțe, activând din 2023 la Curtea de Apel București.

A soluționat printre altele cazul în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, motivând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Judecătoarea a intrat în atenția publicului în decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă organizate de conducerea Curții de Apel București, formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței.

În timp ce Arsenie răspundea la o întrebare, Tudor s-a uitat în telefon și a șoptit: „M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, părăsind prezidiul. A revenit ulterior și i-a arătat președintei ecranul telefonului, citind mesajul: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Episodul a stârnit atenția presei și a publicului, devenind simbolic pentru influența exercitată în sistemul judiciar.

Pensionarea Ionelei Tudor marchează astfel ieșirea din magistratură a unei figuri cunoscute atât pentru deciziile sale judiciare, cât și pentru momentul care a făcut-o celebră în spațiul public.