Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Marco Rubio și JD Vance, răsfățați cu un meniu de trei stele Michelin la Jocurile Olimpice de Iarnă

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina

JD Vance și Marco Rubio conduc delegația SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă FOTO: X„

Invitații de la cina oficială au fost răsfățați cu un meniu de trei stele Michelin, pregătit de bucătari recunoscuți la nivel internațional. Primul fel a fost Paccheri alla Vittorio, o rețetă originală și premiată, constând într-un tip de paste servite cu trei varietăți diferite de roșii, unt și parmezan, scrie AFP.

Felul principal a fost vitello alla Milanese, carne de vițel pane, însoțită de o garnitură de cartofi cu șofran. La desert, invitații au avut parte de celebrul tiramisu, unul dintre cele mai cunoscute preparate ale bucătăriei italiene. Fiecare fel de mâncare a fost asociat cu un vin italian atent ales: vin alb pentru paste, vin roșu pentru carne și un vin dulce pentru desert.

La această cină au participat peste 400 de invitați, printre care reprezentanți ai unor case regale, șefi de stat și de guverne, precum și cea mai strict securizată delegație prezentă la această ediție a Jocurilor Olimpice – delegația Statelor Unite, condusă de JD Vance și Marco Rubio.

Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat „valorile comune”

„Ultima dată când v-am văzut la Roma a fost pentru noul papă, iar astăzi ne reîntâlnim pentru Jocurile Olimpice. Acestea sunt două evenimente care reflectă valorile care unesc Italia şi Statele Unite, Europa şi Statele Unite, civilizaţia occidentală”, i-a spus oaspetelui său Meloni, considerată ideologic apropiată de preşedintele american Donald Trump.

La întâlnirea cu Meloni, vicepreşedintele american a salutat „spiritul Jocurilor Olimpice, al prieteniei, al competiţiei, al unei competiţii bazate pe reguli şi al reunirii în jurul unor valori comune”. Măsurile de securitate au fost impresionante. Coloana oficială în care se deplasează JD Vance este formată din nu mai puțin de 45 de mașini blindate.

Pentru JD Vance și soția sa au fost rezervate patru etaje întregi într-un hotel de lux din Milano. JD Vance, Marco Rubio și celelalte delegații oficiale vor participa în această seară la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, pe stadionul San Siro.

Accesul la eveniment nu a fost însă unul facil, prețul biletelor situându-se între 700 și 1.200 de euro de persoană. Costurile ridicate au stârnit nemulțumiri și în rândul publicului larg. Și biletele pentru competițiile sportive sunt extrem de scumpe, prețul mediu al unui bilet fiind de aproximativ 400 de euro, ceea ce a generat critici legate de accesibilitatea evenimentului pentru spectatori.

Nemulțumiri în rândul localnicilor

Prezenţa agenţilor ICE în cadrul dispozitivului de securitate al delegaţiei americane a stârnit furia italienilor înaintea ceremoniei de deschidere de vineri seara. Operaţiunile ICE în mai multe oraşe americane au declanşat proteste de amploare, iar uciderea recentă a doi protestatari a stârnit indignare.

Sute de elevi de liceu şi studenţi din Milano s-au adunat în faţa universităţii „Politecnico” din Milano pentru a protesta faţă de ICE.Toate acestea sunt inacceptabile pentru noi”, a declarat Leonardo Schiavi, unul dintre manifestanţi, pentru AFP, referindu-se la vizita lui Vance şi la prezenţa agenţilor ICE.

Un alt manifestant, Giacomo Calvi, a declarat că protestează faţă de „poliţia anti-imigraţie americană care comite tot felul de acte de violenţă în Statele Unite”. Guvernul italian a precizat că agenţii ICE nu vor avea niciun rol operaţional pe teritoriul său. Agenţii vor proveni din unitatea de anchetă privind securitatea internă a ICE, care este o divizie diferită de cea acuzată de violenţe în Statele Unite.

Europa

