Mircea Abrudean, la reuniunea plenară a Grupului Consultativ Industrial al NATO: „România este puternică prin ea însăși”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a deschis luni lucrările reuniunii plenare a Grupului Consultativ Industrial al NATO (NIAG), găzduită în premieră la Palatul Parlamentului, subliniind angajamentul României față de obiectivele și valorile Alianței Nord-Atlantice.

În mesajul adresat participanților, Abrudean a evidențiat rolul esențial al NIAG în consolidarea relației dintre NATO și industria de apărare a statelor membre, ca platformă de comunicare și cooperare pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul securității.

„Această misiune este astăzi mai relevantă ca niciodată”, a afirmat președintele Senatului, subliniind importanța cooperării și a transferului de expertiză între partenerii euroatlantici pentru întărirea capacităților de apărare colectivă.

Mircea Abrudean a reafirmat angajamentul ferm al României față de obiectivele NATO și a subliniat eforturile țării de a transforma investițiile în domeniul apărării într-un motor de creștere economică și progres tehnologic.

Printre exemplele concrete menționate se numără investiția companiei sud-coreene Hanwha Aerospace într-o fabrică de obuziere în județul Dâmbovița, care va crea până la 2.000 de locuri de muncă, precum și parteneriatul cu grupul german Rheinmetall pentru construirea, la Brașov, a celei mai moderne fabrici de pulberi din Uniunea Europeană, o investiție de peste 500 de milioane de euro.

„România este puternică prin ea însăşi şi, pentru că ştim asta, trebuie să consolidăm ceea ce avem şi să dezvoltăm ceea ce putem”, a declarat Abrudean, subliniind că parteneriatele strategice și investițiile în apărare contribuie direct la securitatea și prosperitatea Flancului Estic al NATO.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei de apărare din statele membre ale Alianței, experți și oficiali NATO, într-un cadru dedicat dialogului, cooperării industriale și inovației tehnologice.