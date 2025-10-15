search
Dăianu, despre creșterea economică: Nu va fi o creştere spectaculoasă, dacă va fi. Poate între 0 şi 1%

0
0
Publicat:

România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne de văzut dacă ritmul va fi mai ridicat decât în 2025, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal
Daniel Dăianu spune că România va înregistra o creștere economică infimă în 2025

Am văzut economistul şef de la o bancă mare din România care vorbeşte de creştere negativă şi în acest an şi în anul viitor. (...) Oricum, nu va fi o creştere spectaculoasă dacă va fi. Nu are cum. Vom fi cu o creştere în anul acesta între 0 şi 1%. Şi anul viitor este de văzut dacă va fi mai mare decât în anul acesta", a spus Daniel Dăianu, la cea de-a şasea ediţie a evenimentului Banking Forum, organizat de Financial Intelligence.

Acesta a afirmat că nu se numără printre cei care consideră că România ar putea intra într-o recesiune care să conducă la efecte în lanţ.

Florian Libocor, economistul-şef al BRD, a declarat, marţi, la cea de-a 20-a ediţie a Conferinţei de risc de ţară, organizată de Coface România, că ţara noastră ar putea înregistra o contracţie a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul viitor aceasta să continue şi să ajungă la 2%.

Pe mine mă amuză teribilă opinii de genul "noi vedem o uşoară contracţie, dar o să spunem că o să fie uşor sub 1%". Am avut genul ăsta de discuţii şi le-am transmis celor cu care am discutat. În felul acesta îi păcăliţi până şi pe guvernanţi pentru că ei au impresia că calculele pe care şi le-au făcut sunt bune, pentru că le confirmaţi acele calcule şi n-aveţi argumente. Uitaţi-vă la consum, uitaţi-vă la variaţia stocurilor, uitaţi-vă la modul în care evoluează preţurile, uitaţi-vă la industrie, uitaţi-vă la agricultură. Uitaţi-vă unde vreţi, absolut unde veţi, în panoul ăla care arată cum se formează PIB-ul pe venituri şi pe cheltuieli şi veţi avea destul de multe semne de întrebare. Dar, precum se spunea bine la început, o recesiune trebuie privită ca pe un proces de întremare, un proces de curăţare. Nu ca pe un proces malefic, pentru că nu e malefic, pentru că de asta există ciclu economic. Altfel, am sta mereu pe creştere, o frumoasă utopie. Pot să dau exemple din trecut, dar nu cred că e cazul. Cred că mulţi şi le aduc aminte chiar şi acum. Deci avem în vedere o contracţie a economiei, undeva de până în 0,6% din PIB în acest an, care va continua cu o contracţie şi anul viitor, de peste 2%. Astea sunt cifrele din scenariul central din momentul de faţă. Dacă cineva asumă că liberalizarea preţurilor energiei şi gazelor nu va avea un impact asupra consumului, principalul motor al creşterii economice, este liber să o facă. Dar nu va convinge. Cel puţin nu pe mine", a spus Florian Libocor.

De asemenea, Daniel Dăianu a mai afirmat că în urmă cu câteva luni au existat câţiva miniştri "disperaţi" care nu ar fi trebuit să iasă în spaţiul public şi să spună că nu sunt bani pentru salarii şi pensii, pentru că nu a existat vreun episod în ţară, după 1989, în care să nu se plătească salariile şi pensiile.

Aceste ieşiri publice au exprimat o realitate dură a execuţiei bugetare şi a fost nevoie de o suplimentare a unor cheltuieli. Însă ce vreau să spun. Nu este o rectificare pozitivă. Nu se înţelege. Rectificarea este negativă pentru că în acest an, dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri, deficitul s-ar fi îndreptat către un nivel apropiat de cel de anul trecut. De aceea economia gâfâie, să spunem, şi sunt dureri. Şi de ce cetăţenii suferă? Pentru că TVA-ul muşcă din puterea de cumpărare a oamenilor, fără discriminare. Ţinta de 8,4% exprimă această distanţă, între un nivel care era în jur de 9% dacă nu s-ar fi adoptat măsuri şi cum este văzută execuţia în acest an. Grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea atunci impactul anualizat al creşterii taxelor şi impozitelor. Va fi taxa prin inflaţie, din nou", a adăugat Daniel Dăianu. 

Economie

