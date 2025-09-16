search
Marți, 16 Septembrie 2025
Minoră de 16 ani, dispărută în aprilie din Sfântu Gheorghe, găsită de polițiști în Ungaria

O minoră de 16 ani, dată dispărută în aprilie, a fost găsită de polițiști în Ungaria. Ea locuia într-un centru de plasament, de unde a plecat fără să se mai întoarcă.

Adolescenta dispărută în aprilie/FOTO: Poliția Română
Adolescenta dispărută în aprilie/FOTO: Poliția Română

Potrivit Covasna Media, Koncz Anita Alexa a plecat spre Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, însă nu s-a mai întors.

„La data de 11 aprilie 2025, în jurul orei 14:30, Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe a fost sesizată cu privire la faptul ca o minoră în vârstă de 16 ani ar fi plecat în cursul dimineții de la un centru de plasament unde aceasta era instituționalizată, fără a se mai întoarce.

Urmare a activităților investigative desfășurate în cauză, precum și a cooperării polițienești internaționale prin intermediul CCPI - Biroul Național SIRENE, la data de 16 septembrie 2025 minora a fost localizată și identificată pe teritoriul Ungariei”, transmite IPJ Covasna într-un comunicat.

În momentul de față, aceasta a fost plasată într-un centru de protecție din Ungaria, urmând ca în cel mai scurt timp să fie efectuate formalitățile legale în vederea repatrierii acesteia.

Polițiștii vor continua să desfășoare activități de cercetare pentru a stabili cu exactitate împrejurările plecării acesteia și pentru a stabili dacă aceasta a fost victima vreunei infracțiuni pe perioada dispariției.

