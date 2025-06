O femeie din Sfântu Gheorghe a absolvit facultatea la 73 de ani: „Profesorii nu m-au lăsat, colegii m-au susținut”

O femeie din Sfântu Gheorghe și-a împlinit după 52 de ani visul din tinerețe: acela de a deveni absolventă de facultate. Maria Movilă are 73 de ani și a finalizat studiile la specializarea Ingineria Mediului, din cadrul extensiei din Sfântu Gheorghe a Universității Babeș–Bolyai.

După ce a terminat liceul în 1973, la 18 ani, Maria Movilă a fost nevoită să renunțe la ideea de a merge mai departe cu studiile din cauza responsabilităților vieții de zi cu zi.

„Am terminat liceul în 1973, atunci nu exista informatică sau prezentări PowerPoint. Am avut mult de recuperat și am trecut prin probleme de sănătate, dar colegii și profesorii m-au susținut”, a povestit Maria pentru We Radio Sfântu Gheorghe.

După o carieră în tehnica dentară și ani întregi de implicare în comunitate, Maria și-a dat seama că are nevoie de o diplomă universitară pentru a-și îndeplini un alt vis: înființarea unei asociații pentru protecția mediului. Astfel, în 2022, s-a așezat pentru prima dată în băncile facultății, alături de studenți cu zeci de ani mai tineri.

Anii de studii nu au fost lipsiți de provocări. În anul III, Maria s-a confruntat cu probleme de sănătate. A fost aproape să renunțe, dar sprijinul cadrelor didactice și al colegilor, împreună cu exercițiile de relaxare recomandate de un medic, au ajutat-o să meargă mai departe.

„În anul III am avut multe probleme: mi-am rupt o mână, iar cealaltă mi-a fost accidentată de un container de haine second-hand de la Caritas – mi-a zdrobit degetele. Voiam să-mi îngheț studiile. Dar profesorii nu m-au lăsat, colegii m-au susținut, iar la sfatul unui medic am început exerciții de relaxare pentru gestionarea stresului. Asta m-a ajutat să mă adun în două săptămâni și să avansez rapid și cu lucrarea de licență, care e despre relația dintre oameni și urși, și cum pot fi gestionate conflictele dintre ei”, a spus ea.

„Spăl vasele și părul cu apă de ploaie, folosesc apa uzată la toaletă, reciclez, am grijă de animale. Acum știu și ce legi pot invoca când e vorba de protejarea mediului. Cunoștințele dobândite la facultate îmi vor fi de mare folos”, a adăugat ea.

Maria Movilă se pregătește acum să-și susțină , ultimul pas înainte de a-și înființa propria asociație de mediu.

Un alt exemplu recent de ambiție este cazul Ioanei Păduraru Rusu, care a absolvit Bacalaureatul la 75 de ani, după ce a urmat cursurile serale ale unui liceu din județul Neamț.