medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Ficatul nu „țipă”, dar te avertizează: gastroenterologii explică cum poate reveni la normal ficatul gras

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ficatul este unul dintre cele mai tăcute organe din corpul nostru. De multe ori, acesta suferă în tăcere, acumulând grăsime fără a trimite semnale clare până când problema devine serioasă. 

Dr Lavinia Caluser, poză principală articol jpeg

Steatoza hepatică, cunoscută popular sub numele de ficat gras, a devenit o afecțiune extrem de frecventă în era stilului de viață modern. „De cele mai multe ori, nu produce simptome în stadiile inițiale, iar în cazul în care simptomele totuși apar, acestea sunt nespecifice”, avertizează dr. Lavinia Andrada Călușer, medic specialist gastroenterolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Târgu Mureș.

Ficatul gras non-alcoolic (NAFLD, recent redenumit MASLD) este una dintre cele mai frecvente boli hepatice din lume, potrivit statisticilor. Aproximativ 1 din 3 adulți la nivel global are ficat gras. Un studiu publicat în 2024 estimează că până în 2050, aproximativ 1.8 miliarde de oameni la nivel global vor suferi de boala ficatului gras metabolic (MASLD), devenind principala cauză de transplant hepatic.

Mitul alcoolului: nu trebuie să bei ca să ai ficat gras

Una dintre cele mai mari confuzii este aceea că doar consumul de alcool duce la îmbolnăvirea ficatului. Dr. Lavinia Călușer demontează categoric acest mit. „Ficatul gras apare foarte des și la persoane care nu consumă alcool, mai ales dacă au probleme metabolice, dar consumul excesiv de alcool reprezintă o cauză importantă distinctă”.

Principalii factori implicați în apariția ficatului gras sunt obezitatea, în special cea abdominală, rezistența la insulină, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială și dislipidemia.

Potrivit medicului, mai rar, steatoza poate apărea în cadrul unor boli genetice sau ca urmare a administrării anumitor medicamente. „Testarea genetică nu este recomandată de rutină. Aceasta este utilizată în principal în cadrul studiilor de cercetare clinică sau în cazuri bine definite, de exemplu la pacienți cu istoric familial și un fenotip sever al bolii, în absența factorilor de risc metabolici”, a explicat medicul gastroenterolog.

Un alt mit frecvent este că această afecțiune nu prezintă riscuri pentru pacient. „În realitate, în lipsa unui management adecvat, ficatul gras poate evolua în timp către fibroză, ciroză hepatică și chiar cancer hepatic”, a subliniat medicul.

Dr Lavinia Caluser, MedLife jpeg

Steatoza hepatică este adesea descoperită întâmplător

Se zice că ficatul nu doare, dar mai corect spus este că nu dă simptome specifice. Ele pot varia de la disconfort în partea dreaptă a abdomenului până la oboseală. De aceea, de cele mai multe ori, diagnosticul vine ca o surpriză.

„În general, steatoza hepatică este descoperită întâmplător, frecvent în cadrul unei ecografii abdominale de rutină. Aceasta se caracterizează prin evidențierea acumulării de grăsime la nivelul ficatului, observată la ecografie sau, uneori, la examinări imagistice mai avansate, precum RMN-ul. În plus, analizele de sânge pot arăta modificări ușoare ale enzimelor hepatice (transaminazele), sugerând afectarea ficatului”.

Vestea bună: Ficatul se poate vindeca!

Deși mulți pacienți au un prognostic favorabil, neglijarea bolii poate duce la consecințe dramatice. „În lipsa tratamentului, această afecțiune poate evolua progresiv de la fibroză hepatică la ciroză sau chiar la carcinom hepatocelular (cancer hepatic)”, avertizează specialistul.

Mai mult, acești pacienți au un risc crescut de mortalitate de cauză cardiovasculară. Cea mai importantă lecție oferită de dr. Călușer este că „în stadiile incipiente, boala este reversibilă. Prin modificări ale stilului de viață, ficatul poate reveni la normal”.

Medicul are câteva recomandări pentru cei care doresc să aibă un ficat sănătos:

1.      Scăderea în greutate: S-a demonstrat că o scădere de peste 6–7% din greutatea inițială aduce ameliorări vizibile ale sănătății ficatului. Dr. Călușer recomandă o slăbire treptată, de 0,5–1 kg pe săptămână. Medicii americani de la clinica Mayo confirmă că pierderea a doar 5% până la 10% din greutatea corporală poate reduce semnificativ grăsimea din ficat și chiar inflamația existentă.

2.      Dieta Mediteraneeană: Este „standardul de aur”. Includeți ulei de măsline, pește, fibre și alimente neprocesate.

3.      Mișcarea: Cel puțin 30 de minute de efort fizic moderat, de 5 ori pe săptămână. Această rutină crește sensibilitatea la insulină și „arde” grăsimea din ficat. Cercetări recente publicate din 2024 arată că exercițiul fizic de intensitate moderată spre mare reduce riscul de progresie a bolii ficatului gras independent de menținerea greutății, îmbunătățind sensibilitatea la insulină.

Un caz real de succes: pacient care a slăbit 10 kg

Dr. Călușer are în practica sa clinică frecvent astfel de cazuri. O  poveste de succes care arată că adoptarea unui stil de viață sănătos poate duce la îmbunătățirea funcției hepatice este cea a unui pacient cu diabet, obezitate și valori crescute ale colesterolului care, după doar un an de regim echilibrat și mișcare, a reușit o performanță uimitoare.

 „Pacientul cu diabet zaharat, obezitate, valori crescute ale transaminazelor și hipercolesterolemie a fost evaluat inițial, iar analizele au exclus alte cauze de afectare hepatică. Ecografia abdominală a evidențiat o steatoză hepatică marcată. La reevaluarea după un an, pacientul a înregistrat o scădere ponderală de aproximativ 10 kg, ca urmare a adoptării unui regim alimentar echilibrat și a activității fizice regulate. Analizele de laborator au arătat normalizarea funcției hepatice și a nivelului colesterolului, iar ecografia a evidențiat o ameliorare semnificativă a aspectului ficatului”, a spus dr. Călușer.

În cazul oricărui pacient cu ficat gras, monitorizarea medicală este importantă. După diagnostic, pacientul trebuie să rămână sub supravegherea unui gastroenterolog pentru a evalua gradul de fibroză și a exclude alte cauze, precum hepatitele virale B sau C.

„Prevenția steatozei hepatice se bazează pe alegeri simple, de zi cu zi: o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, menținerea unei greutăți corporale normale și evitarea consumului excesiv de alcool”, este concluzia dr. Călușer.

Surse:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36626630/

https://www.ajmc.com/view/fatty-liver-disease-could-affect-1-8-billion-people-by-2050

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fatty-liver-disease-masld/in-depth/self-care-for-fatty-liver-disease-masld/art-20587289

https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2024.1359476/full

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Austeritatea lui Bolojan, flagelul care zdruncină economia României. Analist economic: Restructurarea este cuvântul de ordine/Firmele cad ca muștele
gandul.ro
image
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla 1986
fanatik.ro
image
Avocata care îl susține pe Călin Georgescu, judecată alături de Cristi Burci pentru devalizarea Romvag SA. Cum a încercat Elena Radu să scape mai ieftin din dosarul cu prejudiciu de peste 35 de milioane de euro
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum vin banii de la Uniunea Europeană şi cine decide sumele pentru România. Proiectele prin PNRR pe care riscăm să le pierdem în 2026
playtech.ro
image
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns ancheta
fanatik.ro
image
Creșterile de pe bursă după demiterea Guvernului Bolojan, explicate: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”
ziare.com
image
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Trei erori tactice ale PSD în războiul cu Bolojan. Două au avut efectul greblă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
România, condusă de un guvern interimar. Cât mai poate sta Ilie Bolojan la Palatul Victoria
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Austeritatea lui Bolojan, flagelul care zdruncină economia României. Analist economic: Restructurarea este cuvântul de ordine/Firmele cad ca muștele
gandul.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla 1986
fanatik.ro
image
Avocata care îl susține pe Călin Georgescu, judecată alături de Cristi Burci pentru devalizarea Romvag SA. Cum a încercat Elena Radu să scape mai ieftin din dosarul cu prejudiciu de peste 35 de milioane de euro
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
digisport.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum vin banii de la Uniunea Europeană şi cine decide sumele pentru România. Proiectele prin PNRR pe care riscăm să le pierdem în 2026
playtech.ro
image
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns ancheta
fanatik.ro
image
Creșterile de pe bursă după demiterea Guvernului Bolojan, explicate: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”
ziare.com
image
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
digisport.ro
image
Nicușor Dan a semnat noua lege care îi privește pe români în cel mai greu moment al țării
bugetul.ro
image
Trei erori tactice ale PSD în războiul cu Bolojan. Două au avut efectul greblă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Dinții pierduți pot crește din nou cu un tratament testat deja pe oameni. Adio implanturi dentare până în...
playtech.ro
image
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
wowbiz.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
as.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
click.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
colesterol jpg
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”

OK! Magazine

image
Meghan Markle a publicat noi fotografii adorabile cu Prințul Archie, după ce băiețelul a împlinit 7 ani

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”