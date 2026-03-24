Bolojan anunță că România ar putea participa la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, după încetarea conflictelor

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 24 martie, că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Orientul Mijlociu.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care ţin de posibilităţile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistiţiu, în aşa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operaţiuni de deminare.

Acolo unde România a fost solicitată în toţi aceşti ani (...) dacă a fost nevoie de o prezenţă în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniştire a situaţiei, am participat.

Şi dacă România a avut o imagine consolidată este şi pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă şi şi-a făcut datoria”, a precizat premierul, pentru Euronews.

Ilie Bolojan a declarat că România susține dislocarea temporară de echipamente americane și punerea la dispoziție a bazelor militare, ca sprijin pentru SUA în contextul conflictului, subliniind că este un gest firesc față de un aliat care a asigurat securitatea țării.

În opinia premierului, anul 2026 nu va fi unul „foarte uşor” pentru Europa, în contextul războaielor din Ucraina şi din Iran.

„Vom avea aceste efecte, dar este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri ţin şi de noi. Şi noi trebuie să facem ceea ce ţine de Guvernul României şi de fiecare dintre noi, acolo unde suntem.

Şi eu cred că există premise bune, ca dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit - nu ne-a forţat nimeni să le facem - şi dacă creăm condiţii pentru economie care să pună în valoare ceea ce e mai bun din România şi să fim mai competitivi, putem să creăm condiţii mai bune pentru români în anii următori”, a precizat Bolojan.

Ministrul Apărării: „Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani”

Luni, ministrul Apărării, Radu Miruță, anunțase că România ar putea contribui cu militari la operațiuni de deblocare și deminare în zona Strâmtorii Ormuz.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani.

Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a declarat Radu Miruță.

România a decis să se alăture declarației comune inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de președintele Nicușor Dan.

Prin această decizie, România își reafirmă angajamentul față de securitatea maritimă și colaborarea cu partenerii internaționali în regiuni strategice de navigație.