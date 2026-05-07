Familia regală din Emiratele Arabe Unite beneficiază de subvenții agricole din partea UE în valoare de peste 71 de milioane de euro, inclusiv în România

Familia regală care conduce Emiratele Arabe Unite a beneficiat de peste 71 de milioane de euro din subvențiile agricole ale Uniunii Europene, potrivit unei investigații transfrontaliere realizate de publicația DeSmog, în parteneriat cu El Diario din Spania și G4Media din România.

Ancheta arată că subsidiare controlate de familia Al Nahyan au primit plăți europene pentru terenuri agricole deținute în România, Italia și Spania. Fondurile provin din Politica Agricolă Comună (PAC), program care reprezintă aproximativ o treime din bugetul total al Uniunii Europene și distribuie anual circa 54 de miliarde de euro fermierilor și comunităților rurale.

Potrivit investigației, o parte necunoscută din aceste fonduri ajunge la investitori străini, inclusiv entități asociate unor state autoritare. Familia Al Nahyan, considerată una dintre cele mai bogate din lume, are o avere estimată la peste 320 de miliarde de dolari, acumulată în principal din resursele petroliere ale Emiratelor.

Cea mai mare parte a subvențiilor identificate a fost acordată companiei Agricost din România, care administrează cea mai mare fermă din Uniunea Europeană, cu o suprafață de aproximativ 57.000 de hectare. În 2024, compania a primit plăți directe de 10,5 milioane de euro, de peste 1.600 de ori mai mult decât media unei ferme europene.

Criticii sistemului spun că actualul mecanism de distribuire a fondurilor favorizează marile exploatații agricole, deoarece subvențiile sunt calculate în principal în funcție de suprafața terenului. O investigație anterioară a publicației The Guardian arăta că doar 17 miliardari au primit împreună peste 3 miliarde de euro între 2018 și 2021.

Mai multe organizații civice și europarlamentari au criticat faptul că fonduri europene ajung la entități controlate de Emiratele Arabe Unite, stat acuzat în repetate rânduri de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv arestarea activiștilor și acuzații de tortură, negate de autoritățile emirateze, scrie The Guardian.

Comisia Europeană discută în prezent reformarea Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028–2034

Printre propunerile analizate se află plafonarea subvențiilor directe la 100.000 de euro pe fermă pe an. Executivul european afirmă că sprijinul financiar ar trebui „direcționat mai eficient”, inclusiv prin reducerea plăților acordate marilor exploatații agricole.

Investigația arată că expansiunea agricolă a Emiratelor în Europa face parte dintr-o strategie mai amplă de securitate alimentară. Din cauza temperaturilor ridicate și a deficitului de apă, Emiratele Arabe Unite importă până la 90% din alimentele consumate. În ultimii 15 ani, companii asociate familiei Al Nahyan au achiziționat terenuri și afaceri agricole în Africa, America de Sud și Europa, ajungând să controleze aproximativ 960.000 de hectare la nivel global.

În România, Agricost a fost cumpărată în 2018 prin intermediul grupului agricol Al Dahra, fondat de șeicul Hamdan bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui Emiratelor. Ulterior, fondul suveran ADQ a preluat 50% din companie. DeSmog notează că structura actuală de proprietate a Al Dahra nu este complet transparentă, însă compania rămâne asociată cu membri ai familiei regale emirateze.

În Spania, subsidiarele Al Dahra exploatează peste 8.000 de hectare și au primit peste 5 milioane de euro subvenții europene între 2015 și 2024. Fermele cultivate produc în principal lucernă și alte furaje destinate exportului către Golf, inclusiv pentru sectorul lactatelor din Emirate.

În Italia, compania Unifrutti — cumpărată de ADQ în 2022 — a beneficiat, potrivit investigației, de cel puțin 186.000 de euro subvenții agricole în anii următori tranzacției.

Europarlamentarul austriac Thomas Waitz, membru al Verzilor, a descris situația drept „un scandal ascuns la vedere”. El afirmă că majoritatea fermierilor europeni primesc sub 100.000 de euro anual și că fondurile europene „nu au fost concepute pentru a susține dinastii alimentate de petrol, ci fermierii europeni”.

Investigația mai arată că lipsa de transparență privind proprietarii finali ai companiilor agricole face dificilă identificarea tuturor beneficiarilor reali ai subvențiilor europene. Deși statele membre sunt obligate să publice date despre beneficiarii PAC, în multe cazuri apare doar numele companiei care primește direct plata, fără informații despre investitorii din spatele acesteia.