Sondaj INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026. O treime se tem de un nou conflict în Europa

Doar trei din zece români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, intitulat „12 ani de război, 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”.

Întrebați în ce măsură cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace: 8,9% au răspuns „în foarte mare măsură”, 21,5% „în destul de mare măsură”, 24,5% „în destul de mică măsură”, 38,5% „în foarte mică măsură sau deloc”, 6,7% nu știu sau nu au răspuns

Astfel, aproximativ 30% dintre respondenți consideră probabilă încheierea conflictului anul viitor, în timp ce peste 60% sunt sceptici.

Cred într-o mai mare măsură decât media populației că războiul se va încheia în 2026 mai ales votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public.

La polul opus, votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și angajații din sectorul privat sunt cei mai puțin convinși că un acord de pace va fi semnat în 2026.

Teama unui nou război în Europa

Sondajul a măsurat și percepția privind posibilitatea declanșării unui nou război în Europa de către Rusia, în următorii trei ani. 30,1% dintre respondenți cred că acest scenariu este probabil, 58,8% consideră că nu va exista un nou conflict, 11% nu știu, 0,1% nu au răspuns.

Consideră într-o măsură ușor mai mare decât media populației că Rusia va declanșa un nou război votanții PSD, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Sunt de părere contrarie mai ales votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, precum și angajații din sectorul public.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.