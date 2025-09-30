Ministrul Apărării, discuții la Varșovia cu emisarul SUA pentru Ucraina despre întărirea securității regionale

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, 30 septembrie, o întrevedere la Varșovia cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, general-locotenent (rz.) Keith Kellogg, pentru a discuta cooperarea strategică România–SUA și sprijinul pentru Ucraina în contextul tensiunilor de pe Flancul Estic.

Potrivit MApN, ministrul Moșteanu a subliniat sprijinul constant oferit de Statele Unite în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic și a reiterat că angajamentul american în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Rusia.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost sprijinul pentru Ucraina, ministrul reiterând determinarea României de a contribui la crearea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, în colaborare cu partenerii europeni și americani.

În discuțiile privind vecinătatea estică, ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului. El a subliniat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.

De asemenea, oficialul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.

„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”, a declarat ministrul apărării naționale.

La final, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun de a susține partenerii vulnerabili din vecinătatea estică și de a continua dialogul pe linie de apărare.