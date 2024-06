Două fete românce, luate abuziv de statul suedez. Părinții disperați au cerut ajutor, una dintre copile a avut tentative de suicid

Caz scandalos în Suedia. Două fete ale unei familii de români, stabilită în Suedia, au fost preluate în mod abuziv de stat. Disperați, părinții cer ajutorul autorităților române.

Cazul a fost prezentat public de senatorul Titus Corlățean, care a ținut legătura cu familia română. „Un dramatic de preluare abuzivă a două fiice ale unei familii de români din Suedia de către autoritățile însărcinate cu asistența socială din această țară. (...)Conferința de presă de astăzi, însă, este determinată de o situație dramatică și mă refer la o nou tentativă de suicid a unei dintre fetele care au fost luate de asistența socială”, susține acesta.

Cum a început coșmarul familiei

Coșmarul familiei a început în decembrie 2022. Într-o discuție în familie, fata cea mare, Sara, le-a cerut imperativ părinților să-i cumpere un machiaj și un smartphone.

„Părinții i-au răspuns: <Ești prea copil, ești un copil și ești foarte frumoasă. Nu este cazul de la această vârstă să folosești machiaj. Ți-am luat laptop cu acces la internet, ai acasă tot ce îți trebuie>. Fata a amenințat că dacă nu se va da curs solicitării va spune la școală că ei suferă de acte de violență, ceea ce s-a și întâmplat”, susține Titus Corlățean.

După modelul „Bodnariu”, asistența socială a venit și preluat fetele în mod abuziv și fără niciun fel de verificări.

„Cealaltă fată a afirmat că este o invenție a surorii sale, a spus că sunt copii iubiți în familie, respectați și că nu este vorba despre niciun abuz. Fata care, inițial, a făcut acea declarație falsă a revenit și a spus că <în niciun caz nu au fost tratate rău>. Poliția a făcut investigații și a închis acest caz, deoarece nu au existat probe”, a susținut senatorul român.

Titus Corlățean spune că a solicitat repatrierea, însă nu a primit niciun răspuns.

„Am încercat gestionarea la solicitarea părinților, gestionarea discretă pe canale diplomatice timp de aproape un an și jumătate a acestui caz dramatic. Timp de un an și jumătate am încercat discret, pe canale diplomatice, să punem capăt acestui abuz abominabil din partea autoritățile suedeze. Nu am primit nici un răspuns! Este nu doar un tratament oribil aplicat unei familii de români de o manieră indiscutabil abuzivă, dar este și o atitudine lipsită de respect față de un stat partener al Suediei în UE, așa cum este România și care a susținut puternic accelerarea procesului de aderare la NATO și depășirea obstacolelor care stăteau în calea acestui proces. Personal calific ca o formă crasă de lipsă de respect la adresa României atât ignorarea solicitărilor statului român de repatriere a propriilor cetățeni, cât și față de normele de bază ale Dreptului internațional în materie! După cazurile anterioare din Norvegia, Germania și multe altele, nu ne rămâne decât să ne mobilizăm și să o luăm de la capăt!”, a transmis Titus Corlățean.

Familia Bodnariu, stabilită în România după coşmarul norvegian

Marius şi Ruth Bodnariu au rămas fără toţi cei cinci copii în luna noiembrie a anului 2015, când cei cinci copii au fost luaţi de autorităţile norvegiene, părinţii fiind acuzaţi de acte de violenţă asupra minorilor, Cazul Bodnariu a declanşat un val de proteste fără precedent.

În primă fază familiei Bodnariu i-a fost redat bebeluşul, iar în luna iunie a anului 2016 şi ceilalţi copii s-au întors lângă părinţi. După primirea copiiilor, familia Bodnariu s-a mutat în România, unde li s-a mai născut un copil, al şaselea.