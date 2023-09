În cât timp se vor antrena piloții europeni la centrul de formare F-16 din România

Trei state și-au exprimat interesul să trimită piloți la antrenamente în centrul de pregătire F-16 Fighting Falcon din România, de la Borcea, a declarat ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr.

Oficialul a mai precizat, într-un interviu pentru Agerpres, că piloții ucraineni vor fi formați în baza unui contract, iar cei români vor avea prioritate.

„Lucrul acesta (instruirea piloților ucraineni, n.red.) se va face pe bază contractuală, subliniez: piloţii români având prioritate. Până acum mai există cel puţin trei state care şi-au exprimat dorinţa de a trimite piloţi la acest centru de instruire şi, evident, sunt etape, pentru că probabil că dumneavoastră ştiţi, da, o să o fac pentru cei care ne citesc sau care ne urmăresc: există o abordare colaborativă între noi, între Olanda şi între Lockheed Martin. Partenerii noştri din Olanda vor oferi avioanele Lockheed Martin, vor oferi pregătirea şi elementele de instruire în ceea ce priveşte mentenanţa, iar România, ca ţară gazdă, va certifica, va contribui cu tot ce ţine de infrastructură şi nu-i puţin lucru şi cred eu că rezultatul va fi unul foarte bun“, a afirmat Angel Tîlvăr.

Întrebat când vor veni piloții ucraineni la antrenamente, ministrul Apărării a răspuns: „Aşa cum a ieşit şi din deciziile pe care le-am luat la nivel politic, în România nu sunt excluşi, dar va fi pe bază contractuală, ţinând seama şi de arhitectura de pregătire a piloţilor ucraineni, care este gândită la nivel european, în care ei pot face această pregătire nu numai în România, dar România este dispusă şi are, va avea, capacitatea necesară. Se poate face şi acest lucru. (...) Instruirea va începe după ce acordurile tehnice se vor fi încheiat şi ele sunt un pas obligatoriu pentru un astfel de demers, iar cred eu că până la sfârşitul anului putem discuta despre acest lucru, ceea ce, iar, în termeni de astfel de iniţiative, înseamnă foarte repede“.

Un general al Forțelor Aeriene Române aflat acum în rezervă a explicat cam de câte ore de antrenament are nevoie un pilot militar pentru a fi gata de luptă cu un avion F-16 Fighting Falcon. Astfel, unui pilot experimentat, eventual instructor de zbor în orice condiții și cu antrenamentul la zi pe avionul pe care a zburat până la intrarea la curs, îi sunt necesare 100 de ore de zbor și 300 de ore de simulator. În plus, vorbim de minimum câteva luni pentru pregătirea teoretică. În mod normal, acest curs poate dura aproximativ un an, dar în condiții de război acesta poate fi realizat intensiv în trei sau patru luni. Dacă vorbim de piloți începători, ar fi necesare până la 500 de ore de zbor, dar cel mai probabil nu este cazul pentru centrul F-16 Fighting Falcon de la Borcea deoarece toate țările, inclusiv România, vor trimite la acest curs piloți experimentați.

Reamintim că pregătirea viitorilor piloți de vânătoare se va face de către instructori civili recrutați de Draken International, care trebuie să aibă cel puțin 2.000 de ore de zbor pe F-16 Fighting Falcon. În plus, avioanele cu dublă comandă donate de Olanda vor fi întreținute de tehnicieni cu cel puțin cinci ani experiență, care au și autorizarea de securitate.