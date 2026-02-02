Mii de europeni, inclusiv români, puși în pericol de mașini daună totală vândute ca „aproape noi”. Grup infracțional destructurat de Parchetul European

O amplă grupare infracțională lituaniană, care a pus în pericol viața a mii de persoane din Europa, inclusiv din România, a fost destructurată de Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi. Membrii rețelei importau mașini declarate daună totală în SUA și le revindeau pe piața europeană drept mașini second-hand „aproape noi”, după reparații superficiale.

Autoritățile din Lituania, Germania și Europol au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe orașe lituaniene. Ancheta vizează o organizație criminală formată din zeci de persoane, activă în mai multe state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis de EPPO pe adresa Știrilor ProTV.

Investigația, cunoscută sub numele de cod „Nimmersatt” („insațiabili”), a scos la iveală o rețea care se întinde din SUA până în Rusia și are conexiuni cu Canada, Ungaria, Irlanda, Regatul Unit și 12 state din zona EPPO, printre care Belgia, Bulgaria, Germania, Polonia, Spania și România.

Conform anchetatorilor, gruparea importa ilegal vehicule grav avariate din SUA, le supunea unor reparații cosmetice minime și le revindea în Europa, ascunzând daunele reale și totodată fraudând plata taxelor vamale și a TVA-ului. Autoturismele prezentau riscuri majore pentru siguranța cumpărătorilor, care le cumpărau la prețuri ridicate fără a cunoaște istoricul real al acestora.

O primă rundă de percheziții și arestări a avut loc în aprilie 2025, când liderii rețelei și directorii unor companii implicate au fost reținuți. Informațiile obținute atunci au condus la identificarea altor suspecți.

Săptămâna trecută, alți cinci suspecți au fost arestați în regiunea Klaipeda, iar 25 de persoane au fost reținute pentru audieri în Lituania.

Anchetatorii susțin că membrii rețelei au exploatat un regim fiscal care permite plata TVA doar pe marja de profit în cazul bunurilor second-hand achiziționate de la persoane fizice. În acest mod, aceștia cumpărau mașinile fără a le înmatricula pe numele lor și le revindeau fără a plăti taxele aferente.

În ultimii cinci ani, suspecții ar fi achiziționat vehicule distruse din SUA în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro, pentru a le revinde pe piața europeană.