search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scandalul secretarei lui Vela, decorată „ilegal” de Iohannis. Asociația Reset a obținut în instanță anularea decretului prezidențial

0
0
Publicat:

Asociația Resect a obținut anularea unui decret în contencios administrativ și obligarea instituției să facă public dosarul în baza căruia Mădălina Sîia Cenușă a obținut „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”.

Mădălina Siia Cenușă, secretara lui Marcel Vela FOTO: FB
Mădălina Siia Cenușă, secretara lui Marcel Vela FOTO: FB

Asociația Reset, organizaţie civică ieşeană, a anunțat că a câştigat definitiv procesul cu Administraţia Prezidenţială, care a fost obligată să explice de fostul președinte Klaus Iohannis a decorat-o în 2020 pe Mădălina Siia Cenușă, secretara ministrului de Interne de la acel moment, Marcel Vela (PNL). Astfe, decretul semnat de Iohannis a fost anulat. 

Gabriela Mădălina Cenușă a primit Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a, „pentru rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Cenuşă era atunci asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela, de doar 6 luni. Nemulţumiţi de decorarea secretarei lui Vela, Reset a acţionat în instanţă şi, după aproape cinci ani de procese a câştigat, creând un precedent deosebit de valoros. 

„4 ani și 8 luni, atât a durat procesul nostru cu Administrația Prezidențială ca să obținem anularea unui decret în contencios administrativ”, a anunțat Reset, pe FB. 

În noiembrie 2020, președintele României acorda dnei Mădălina Siia Cenușă „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”, „pentru rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

„Am aflat apoi din presă că dna Siia fusese secretara ministrului Vela, angajată la M.A.I. în condiții discutabile, așa că am pornit pe firul acestui proces ca să vedem ce <rezultate deosebite> a avut dna Siia la M.A.I. ca să primească o astfel de distincție. În decembrie 2020, am trimis către M.A.I. două cereri 544, în care am solicitat informații referitoare la decorarea cu cântec a secretarei ministrului Vela de către președintele Iohannis: una în care am cerut să ni se pună la dispoziție propunerea de decorare și o a doua în care am solicitat CV-ul dnei Siia-Cenușă și să ni se comunice funcția deținută de dna Siia în cadrul instituției. Din răspunsul M.A.I. din 29.10.2021 am aflat o informație importantă, și anume că dna Siia fusese angajată în calitate de personal contractual, îndeplinind funcția de referent în cadrul MAI, pentru o perioadă de numai 8 luni, respectiv aprilie-decembrie 2020”, a transmis Asociația Reset. 

Doar că, potrivit Regulamentului de acordare a medaliilor, decorarea se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcții civile și militare timp de cel puțin 5 ani.

Medalie obținută pe bază de clientelism politic

Pe baza acestei informații obținute de la M.A.I. și care ridica suspiciuni grave privind legalitatea acordării medaliei, în ianuarie 2021, Asociața a formulat plângere prealabilă împotriva Decretului 939 din 25.11.2020 emis de președintele României și am solicitat revocarea acestui act administrativ. După aproape cinci ani de proces, cu rejudecări, declinări și tergiversări, a câștigat definitiv.

„O victorie obținută greu, căci a trebuit să combatem cele mai ridicole subterfugii judiciare și tertipuri avocățești, o victorie importantă, dar care, din nou, vine mult prea târziu. Principalii actori, mai ales președinte Iohannis, nu mai sunt în funcție, iar cazul aproape a fost uitat. Poate nu a avut o miză mare, însă am mers până la capăt și astfel am putut observa cât se poate de clar cum se acordă unele medalii: pe bază de clientelism politic, printr-o simplă propunere și un dosar cât o pagină cu date personale, fără nicio verificare riguroasă din partea Cancelariei Ordinelor, departamentul responsabil cu evaluarea candidaților la o distincție acordată de statul român. Pentru că, într-o instituție funcțională, orice medalie, distincție etc. trebuie acordată pe merit și <pentru merit>, după cum îi spune și numele, nu pe relații, favoruri sau obediență politică”, a precizat Asociația Reset.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
fanatik.ro
image
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura verii! ”Donnarumma pleacă 100% de la PSG” și și-a ales viitorul club
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
ANAF verifică cheltuielile românilor. Se ia în vizor o practică des întâlnită privind reducerea impozitului
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
De la stil regal la garderoba sexy! Cele 5 rochii statement cu care Lady Diana a uimit lumea modei

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice