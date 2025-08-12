Scandalul secretarei lui Vela, decorată „ilegal” de Iohannis. Asociația Reset a obținut în instanță anularea decretului prezidențial

Asociația Resect a obținut anularea unui decret în contencios administrativ și obligarea instituției să facă public dosarul în baza căruia Mădălina Sîia Cenușă a obținut „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”.

Asociația Reset, organizaţie civică ieşeană, a anunțat că a câştigat definitiv procesul cu Administraţia Prezidenţială, care a fost obligată să explice de fostul președinte Klaus Iohannis a decorat-o în 2020 pe Mădălina Siia Cenușă, secretara ministrului de Interne de la acel moment, Marcel Vela (PNL). Astfe, decretul semnat de Iohannis a fost anulat.

Gabriela Mădălina Cenușă a primit Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a, „pentru rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Cenuşă era atunci asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela, de doar 6 luni. Nemulţumiţi de decorarea secretarei lui Vela, Reset a acţionat în instanţă şi, după aproape cinci ani de procese a câştigat, creând un precedent deosebit de valoros.

„4 ani și 8 luni, atât a durat procesul nostru cu Administrația Prezidențială ca să obținem anularea unui decret în contencios administrativ”, a anunțat Reset, pe FB.

În noiembrie 2020, președintele României acorda dnei Mădălina Siia Cenușă „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”, „pentru rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

„Am aflat apoi din presă că dna Siia fusese secretara ministrului Vela, angajată la M.A.I. în condiții discutabile, așa că am pornit pe firul acestui proces ca să vedem ce <rezultate deosebite> a avut dna Siia la M.A.I. ca să primească o astfel de distincție. În decembrie 2020, am trimis către M.A.I. două cereri 544, în care am solicitat informații referitoare la decorarea cu cântec a secretarei ministrului Vela de către președintele Iohannis: una în care am cerut să ni se pună la dispoziție propunerea de decorare și o a doua în care am solicitat CV-ul dnei Siia-Cenușă și să ni se comunice funcția deținută de dna Siia în cadrul instituției. Din răspunsul M.A.I. din 29.10.2021 am aflat o informație importantă, și anume că dna Siia fusese angajată în calitate de personal contractual, îndeplinind funcția de referent în cadrul MAI, pentru o perioadă de numai 8 luni, respectiv aprilie-decembrie 2020”, a transmis Asociația Reset.

Doar că, potrivit Regulamentului de acordare a medaliilor, decorarea se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcții civile și militare timp de cel puțin 5 ani.

Medalie obținută pe bază de clientelism politic

Pe baza acestei informații obținute de la M.A.I. și care ridica suspiciuni grave privind legalitatea acordării medaliei, în ianuarie 2021, Asociața a formulat plângere prealabilă împotriva Decretului 939 din 25.11.2020 emis de președintele României și am solicitat revocarea acestui act administrativ. După aproape cinci ani de proces, cu rejudecări, declinări și tergiversări, a câștigat definitiv.

„O victorie obținută greu, căci a trebuit să combatem cele mai ridicole subterfugii judiciare și tertipuri avocățești, o victorie importantă, dar care, din nou, vine mult prea târziu. Principalii actori, mai ales președinte Iohannis, nu mai sunt în funcție, iar cazul aproape a fost uitat. Poate nu a avut o miză mare, însă am mers până la capăt și astfel am putut observa cât se poate de clar cum se acordă unele medalii: pe bază de clientelism politic, printr-o simplă propunere și un dosar cât o pagină cu date personale, fără nicio verificare riguroasă din partea Cancelariei Ordinelor, departamentul responsabil cu evaluarea candidaților la o distincție acordată de statul român. Pentru că, într-o instituție funcțională, orice medalie, distincție etc. trebuie acordată pe merit și <pentru merit>, după cum îi spune și numele, nu pe relații, favoruri sau obediență politică”, a precizat Asociația Reset.