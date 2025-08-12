Un fotbalist a refuzat transferul la FCSB, după ce patronul l-a acuzat că este afemeiat: „Am zis că n-o să joc la el niciodată”

Revenit în România la formația CS Afumați, atacantul nigerian Kehinde Fatai, 35 de ani, a povestit momentul în care ar fi putut ajunge la FCSB. În 2011, Fatai a fost dorit de actuala campioană, dar transferul nu s-a făcut.

„Ba da, m-a sunat. Dar m-a jignit. El mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Domnul Niculae mi-a spus, apoi am văzut și eu la televizor.

Ceva că vrea să mă ia, că îi place de mine, doar că sunt cu femeile. În 2011. El a vrut atunci, doar că m-a jignit.

Am zis că n-o să joc la el niciodată. N-am cum, pentru că nu-mi place. Îmi place de Becali omul, dar nu să joc unde e el patron.

Toată lumea vrea să joace la FCSB, ăsta e fotbalul adevărat, să joci în competițiile europene. Dacă nu m-ar fi jignjit, m-aș fi dus", a spus Fatai pentru Digi Sport.