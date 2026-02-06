Mașina de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu. „Aici se vinde o poveste”

Maşina de protocol condusă de fostul președinte Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, cu un preț de pornire de numai 1.000 de euro.

Evenimentul intitulat „Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux”, este programat în 24 februarie, de la ora 18.00, şi se va desfăşura atât cu prezenţă fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât şi online, pe platforma Artmark Live, scrie News.ro.

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitaţie o pot face prin realizarea unui cont de colecţionar, ce poate fi creat în mod gratuit, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul artmark.ro.

Autoturismul a fost achiziționat inițial prin leasing de Primăria Sibiu, iar în 2010 a intrat în proprietatea administrației locale. În 2024, mașina a fost evaluată la 3.100 de euro plus TVA, valoare menținută și în 2025 după consultarea unui evaluator.

Potrivit unui raport al Direcției Economice din cadrul Primăriei, autoturismul este scos la vânzare deoarece niciun serviciu public nu și-a manifestat interesul pentru preluarea sa, motivat de consumul mare de carburant și costurile ridicate de întreținere.

Consilierul local PNL, Adrian Bibu, a subliniat importanța simbolică a mașinii: „Poate vi se pare că vindem o mașină veche, dar aici se vinde o poveste. A fost mașina primarului Iohannis și a viitorului președinte al României cu două mandate. Vrem să ne asigurăm că se vinde la valoarea ei reală”.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale şi automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreţie, confort şi prestanţă.