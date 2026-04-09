Mark Rutte, secretarul general al NATO, a transmis mai multor capitale europene că președintele american Donald Trump dorește, în următoarele zile, angajamente clare din partea aliaților pentru sprijinirea securizării Strâmtorii Ormuz, au declarat pentru Reuters doi diplomați europeni.

Mark Rutte și Donald Trump au avut o întâlnire, miercuri, la Washington, pe fondul tensiunilor din interiorul alianței generate de războiul din Iran.

Potrivit unuia dintre diplomații citați de Reuters există frustrare la Washington, însă aliații europeni subliniază că nu au fost consultați nici înainte, nici după declanșarea operațiunilor militare.

Deși NATO nu este implicată în conflictul cu Iranul, mai multe state membre încearcă să contribuie la soluții pe termen lung pentru redeschiderea și protejarea Strâmtorii Hormuz, în paralel cu negocierile aflate în desfășurare cu Teheranul, arată aceeași agenție, preluată de AOL.

În ultimele săptămâni, președintele american a criticat în repetate rânduri alianța, pe care a numit-o „un tigru de hârtie”, și a amenințat cu retragerea Statelor Unite, acuzând țările europene că nu oferă suficient sprijin pentru campania militară din Iran. Chiar dacă atacurile au fost suspendate în baza unui armistițiu de două săptămâni, tensiunile politice persistă.

După întâlnirea de la Washington, Trump a scris pe rețelele sociale că NATO „nu a fost acolo când a fost nevoie” și nu se poate conta pe ea în viitor.

Trump, „vizibil dezamăgit” de unii aliați.

Amintim că, la rândul său, Mark Rutte a declarat într-un interviu pentru CNN că președintele american este „vizibil dezamăgit” de unii aliați.

Între timp, Marea Britanie coordonează un grup de aproximativ 40 de state care încearcă să elaboreze un plan militar și diplomatic pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, dar fără perspective imediate de progres. Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că în jur de 15 țări sunt dispuse să contribuie la facilitarea reluării traficului maritim.

Ministrul francez de Externe a avertizat că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi redeschisă complet fără un acord durabil între SUA și Iran, iar Italia și Marea Britanie au respins ideea ca Iranul să impună o taxă de tranzit.

Un alt diplomat european a subliniat că discuțiile privind Hormuz sunt în desfășurare și nu depind direct de întâlnirea de la Casa Albă, însă aliații sunt conștienți de presiunea exercitată de SUA.

Potrivit acestuia, statele europene sunt dispuse să contribuie, însă consideră esențial ca acțiunile viitoare să fie condiționate de evoluția situației și nu doar de dorința de a răspunde solicitărilor americane.