Marcel Bartic, profesorul amenințat cu moartea de simpatizații legionari, a depus plângere la Poliție: „Am încredere în democrație”

Profesorul de Istorie Marcel Bartic a fost amenințat cu moartea pe rețelele sociale de către adepții mișcării legionare care au participat la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești. „Mie nu îmi este teamă”, a mărturisit pentru „Adevărul” dascălul.

„De vreo 30 de ani, la Tâncăbești se reunesc reprezentanți ai mișcării legionare pentru comemorarea lui Zelea Codreanu. Chiar dacă este interzis prin lege, ei se întâlnesc acolo. Motiv pentru care eu am reacționat în fiecare an. Acum, probabil, am făcut-o mai dur. Am scris pe pagina mea de Facebook un mesaj amendând încă o dată fenomenul. Însă reacția mea de acum a fost completată și de o întrebare: de ce instituțiile statului nu iau măsuri? Căci este interzis prin lege orice ține de mișcarea legionară”, ne-a declarat Marcel Bartic.

„Mi-au transmis că ar trebui să fiu executat sau pus într-un scaun cu rotile”

La aproximativ două zile după postarea mesajului, instituțiile statului s-au sesizat, iar o parte dintre organizatorii evenimentului de la Tâncăbești au intrat în vizorul poliției. „S-au trezit cu poliția la ușă, s-au făcut percheziții, există dosare penale, se fac cercetări. În acest context, am început să primesc și primele mesaje de amenințare. În cele mai multe dintre ele eram doar înjurat, însă domnul Marian Motocu, participant la comemorarea de la Tâncăbești, mi-a transmis că va avea grijă să afle toți naționaliștii din țară cine sunt eu”.

În momentul în care a postat mesajul pe Facebook, Marcel Bartic a urcat și câteva imagini de la eveniment. „Postarea a atras comentarii, oamenii, revoltați, au început să îmi scrie, iar un utilizator mi-a trimis inclusiv un video făcut la fața locului. Pe care l-am urcat, de asemenea, în mesaj. Din toată povestea asta, domnul Motocu a înțeles că eu aș fi fost acolo, prezent printre simpatizanții legionarilor care s-au reunit la comemorare. Și că i-aș fi filmat pe ascuns. Și că, pe urmă, am dezvăluit în spațiu public evenimentul respectiv. Am fost acuzat că m-aș fi infiltrat printre ei”, a mai adăugat profesorul. Acesta continuă spunând că-și asumă postarea, imaginile și video-ul, că nu are nici un regret și că nu îi este frică de amenințări. „N-am nici o ezitare, niciun regret că am publicat clipul respectiv, pentru că era important să afle lumea”.

Apoi, mai spune Marcel Bartic, simpatizantul mișcării legionare a făcut pe rețeaua de socializare o transmisie live care îi era dedicată. „În 15 minute m-a făcut în toate felurile. Mi-a transmis că o să mă vadă toată lumea și că de azi înainte să fiu foarte atent la ce fac, pentru că el știe cine sunt și o să mă urmărească. Mai devreme sau mai târziu tot o să dăm ochii cu tine, mi-a mai transmis”.

Având în vedere că știa deja cu cine are de-a face, mesajul i-a fost foarte clar profesorului. „A fost un mesaj voalat, completat însă de comentariile pe care le-am văzut sub postare. Că ar trebui să fiu executat, că ar trebui să fiu pus într-un scaun cu rotile. A mai fost o discuție între trei cetățeni din Maramureș care și așa săracii nu aveau porc de tăiat, așa că numai bine s-a nimerit subiectul ăsta. După care au început să facă schimb de impresii tehnice, care aveau topoare, sau seceri, sau securi”.

Marcel Bartic a depus plângerela Poliție: „Nu suntem într-o țară bananieră unde ei fac ce vor”

Povestea a fost redată de pe scena ridicată în Piața Universității, acolo unde a avut loc marșul pro democrație, un eveniment moderat de Marcel Bartic. „M-am folosit pe ocazia asta pentru a reaminti câteva teme care mi s-au părut importante, printre care și povestea cu Tâncăbești. În Piața Universității, în contextul în care unul dintre candidații la prezidențiale a reluat teme și idei aparținând Mișcării Legionare, mi s-a părut cu atât mai mult important să reamintesc despre ceremonia care a avut loc acolo. Îmi asum că s-ar putea să trezesc și nemulțumiri, s-ar putea să existe oameni pe care să-i supăr, dar odată ce-mi asum lucrul ăsta, eu nu mai dau înapoi. Dar oamenii trebuie să știe și trebuie să avem reacții”.

Marcel Bartic a depus o plângere la Poliție pe numele lui Marian Motocu despre care spune că este un promotor al mișcării legionare din România, iar activitatea sa este una asumată, publică. „Transmisiile live pe care le are de câteva ori pe săptămână sunt făcute cu portretul lui Zelea Codreanu și cu steagul legionar în spate. Omul are un discurs profund antisemit și violent. Neagă Holocaustul în disprețul oricăror prevederi legale. Prin urmare, după ce am văzut cine este acest om, am decis că trebuie să am o reacție. Căci injuriile și amenințările sale la adresa mea nu erau simple injurii. Este deja mult mai grav de atât”.

Profesorul a ținut să precizeze că având o reacție, „indivizii aceștia vor înțelege că nu ne temem de ei, că avem încredere în instituțiile statului, că autoritățile vor interveni. Nu suntem într-o țară bananieră aici, într-o junglă în care ei pot face orice vor. Nu mi-e teamă deloc, absolut deloc. Idei legionare în România anului 2024? Este absolut îngrozitor! Așa că este de datoria noastră civică să spunem că nu e în regulă”, a mai punctat Marcel Bartic.