Cum s-a ajuns la flagrant în cazul ortopedului de la Spitalul Slatina care va petrece Revelionul în arest la domiciliu

Medicul de la Spitalul Județean de Urgență Slatina reținut de procurori după ce rudele unui pacient au sunat la linia anticorupție a fost plasat în arest la domiciliu, judecătorul de drepturi și libertăți respingând propunerea de arest preventiv.

Ortopedul Andrei Oprea a fost reținut în a doua zi de Crăciun, la ieșirea din gardă, după ce aparținătorii unui pacient care a ajuns la spital cu un traumatism au sunat la linia telefonică anticorupție pusă la dispoziție de către DGA. Medicul a fost prins în flagrant în timp ce primea de la rudele pacientului suma de 2.500 lei pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale.

„La data de 26 decembrie 2024, ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Olt, la delegarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au realizat prinderea în flagrant a unui medic, după ce acesta a primit suma de 2.500 lei de la o persoană. Dosarul a fost înregistrat în urma unui apel efectuat la linia Call Center anticorupție 0800.806.806, în seara de 25.12.2024, de către aparținătorul unui pacient internat”, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție, într-un comunicat de presă.

Persoana care a apelat la sprijinul polițiștilor anticorupție a sesizat faptul că medicul aflat de gardă la Spitalul Județean Slatina a cerut suma de 2.500 lei pentru o operație ortopedică ce urma să fie efectuată a doua zi.

Medicul a fost reținut în 26 decembrie 2024, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. Vineri, 27 decembrie 2024, medicul a fost prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul a decis în schimb măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, decizia putând fi contestată în termen de 48 ore. Pe perioada arestului la domiciliu medicul trebuie să se prezinte la organele de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat. Medicul nu are voie să comunice, sub nicio formă, cu martorii din dosar.