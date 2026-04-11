Lumină Sfântă va fi adusă sâmbătă seara de la Ierusalim. „Aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”

Sfânta Lumină de la Ierusalim va ajunge în România sâmbătă, în jurul orei 18.30, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde va fi preluată de delegații eparhiilor Patriarhiei Române. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, aceasta va fi distribuită către toate parohiile din țară.

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, printr-o cursă specială, după ce Patriarhia Română a obținut aprobările necesare de la autoritățile israeliene, a anunțat părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei la Locurile Sfinte.

Cel care o va aduce de la Ierusalim este părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, potrivit News.ro.

În jurul orei 19.00, Lumina Sfântă va fi primită la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Daniel.

„Există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an”

Amintim că Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și-a redeschis porțile joi dimineața, după 40 de zile în care accesul a fost restricționat de autoritățile israeliene din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Evenimentul aducerii Luminii Sfinte în țară și oferirea către toate lăcașurile de cult de pe cuprinsul Patriarhiei Române „reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, transmitea, recent, Patriarhia Română.

„Există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, au luat în calcul reprezentanții Bisericii ortodoxe Române.

În acest ultim caz, care ar reprezenta o „situație total nedorită și imposibil de anticipat”, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, „întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, arăta Patriarhia.

Patriarhia subliniază că distribuirea Sfintei Lumini către toate parohiile din țară reprezintă un gest cu puternică valoare simbolică, exprimând comuniunea și unitatea Bisericii în preajma sărbătorii Învierii Domnului.