Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ce se întâmplă cu Lumina Sfântă de la Ierusalim în caz de forță majoră. „A fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă, în mod preventiv”

Aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim, programată pentru Sâmbăta Mare (11 aprilie 2026), se va derula la fel ca în fiecare an de la inaugurarea tradiției, în anul 2009. Patriarhia a luat însă în calcul și forța majoră, dând detalii despre cum se va proceda în acest ultim caz.

Lumina Sfântă la Ierusalim FOTO: AFP Thomas Coex
Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată în anul 2009 de Patriarhul Daniel și va fi continuată și în acest an, precizează reprezentanții Patriarhiei Române. Evenimentul este programat să se desfășoare în seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026. Părintele arhimandrit Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, este cel care va aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim, urmând ca aceasta să fie oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române, prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”. „Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor”, precizează reprezentanții BOR.

Tot sâmbătă, 11 aprilie, Sfânta Lumină va fi primită și la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an”

Evenimentul aducerii Luminii Sfinte în țară și oferirea către toate lăcașurile de cult de pe cuprinsul Patriarhiei Române „reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, mai transmite Patriarhia.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, iau totuși în calcul reprezentanții Bisericii ortodoxe Române.

În acest ultim caz, care ar reprezenta o „situație total nedorită și imposibil de anticipat”, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, „întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, mai arată Patriarhia.

