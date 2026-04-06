Cursă specială pentru Sfânta Lumină: Patriarhia obține culoar de zbor în condiții de restricții la Ierusalim

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România, în Sâmbăta Mare, printr-o cursă specială, după ce Patriarhia Română a obținut aprobările necesare de la autoritățile israeliene, a anunțat părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei la Locurile Sfinte.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială la București cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Meiu pentru Basilica.ro.

Procesiunea de coborâre a Sfintei Lumini va fi restrânsă anul acesta. Doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori, va participa la ceremonia de la Sfântul Mormânt, după care lumina va fi distribuită delegațiilor care au putut organiza zboruri pentru a o aduce în comunitățile ortodoxe.

Zona orașului istoric din Ierusalim este în continuare închisă, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricționat, potrivit The Times of Israel.

În România, Sfânta Lumină va fi împărțită în parohii de reprezentanți ai tuturor eparhiilor și va fi adusă la Catedrala Patriarhală, unde va fi întâmpinată printr-o ceremonie oficială de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De la prima aducere în 2009, Sfânta Lumină a devenit un simbol al Paștelui ortodox, distribuit anual în întreaga țară și în Republica Moldova.