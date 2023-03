Lia Savonea, candidat la Înalta Curte, a emis o sentinţă de închisoare cu suspendare pentru act sexual cu un minor de 13 ani

Judecătoarea Lia Savonea, fosta şefă a CSM şi actuala şefă a Curţii de Apel Bucureşti, care candidează pentru unul dintre posturile de judecător la Curtea Supremă a condamnat un bărbat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru act sexual cu nepoata lui de 13 ani.

De precizat că celălalt judecător din dosar a fost Daniel Grădinaru, actualul preşedinte al CSM, fost purtător de cuvânt al Curţii de Apel Bucureşti, potrivit G4media.

Pe 1 martie, CSM a publicat pe portalul propriu hotărârile judecătoreşti anonimizate depuse de candidaţi, iar fostul ministru USR al Justiţiei, Stelian Ion, a remarcat deciziile judecătoreşti ale candidatului cu numărul de cod 1015, inclusiv hotărârea nr. 3. „Dintre hotărârile depuse de candidați, una mi-a sărit în ochi. E vorba despre un abuzator sexual de copii, în vârstă de 41 de ani, care și-a abuzat nepoata în vârstă de 13 ani. A primit 8 luni de închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În apel, procurorul a cerut mai mult, dar judecătorul candidat pentru ICCJ a considerat că pedeapsa a fost corect individualizată în primă instanță.

Halucinantă este însă gândirea judecătorului: «Este adevărat că fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prezintă o anumită gravitate şi urmare comiterii acesteia dezvoltarea psiho-socială a persoanei vătămate ar putea fi afectată în mod negativ, însă Curtea, reţine, în egală măsură, împrejurarea că persoana vătămată nu a înţeles să iniţieze vreun demers împotriva comportamentului avut de inculpat, minora neaducând nici măcar la cunoştinţa părinţilor cele petrecute, fapta fiind relevată abia în urma sesizărilor formulate organelor de poliţie cu ocazia dispariţiei acesteia de la domiciliu din octombrie (…) când s-a mutat la locuinţa concubinului său, martorul (…) cu care intenţiona să se căsătoreasc». Înțelegeți? Deci copila de 13 ani are și ea partea ei de vină că a fost abuzată de degeneratul ăla, care era și unchiul ei. De ce nu a chemat, domnule, poliția? De ce nu le-a spus nici măcar părinților? Înseamnă că … fapta nu e chiar atât de gravă precum pare, fiind un act sexual «consimțit», iar o pedeapsă de 8 luni cu suspendare e ok, numai bună să-l îndrepte pe abuzator.(...) Judecătorul acesta, care nu a înțeles nimic din trauma prin care a trecut acel copil, care nu a avut pic de empatie pentru victimă, vrea să promoveze acum la ICCJ, judecător suprem.(...) Am depus în termen legal la CSM observații față de această candidatură, pentru că nu poți sta cu mâinile în sân atunci când vezi așa ceva și doar să comentezi de pe margine, sperând, poate naiv, că observațiile mele vor fi citite și cine are urechi de auzit va auzi. Voi ce ziceți? Merită acest judecător să promoveze la Înalta Curte de Casație și Justiție?”, a precizat fostul ministru al Justiției.

Imediat după postarea fostului ministru, CSM a retras deciziile judecătoreşti anonimizate ale candidaţilor pentru posturile de judecător la ÎCCJ.

Pe 6 martie, CSM a publicat pe portal punctajul obţinut de candidatul 1015, care conform sursei citate ar fi Lia Savonea. Aceasta a obţinut cel mai mare punctaj, 48, în condiţiile în care următorul candidat a obţinut 39 de puncte. Ceilalţi candidaţi au obţinut sub 35 de puncte, şi potrivit regulamentului, au fost descalificaţi.