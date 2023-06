Legătura dintre simpatia Regelui Charles pentru România și Muntele Athos. „A încercat un sentiment de mare satisfacție”

Pe lângă natura virgină din țara noastră și legăturile de rudenie cu o stră-stră-străbunică din Transilvania, mai există ceva ce-l apropie pe regele Charles de România. Doi istorici consultați de „Adevărul” au menționat o legătură mai profundă.

Vizita lui Charles al III-lea în România, în perioada 2 - 6 iunie, este prima pe care un monarh în funcție al Marii Britanii o face în țara noastră și, deși este privată, are o valoare simbolică mare, având în vedere că este, practic, a doua deplasare pe care o face regele după ceremonia de încoronare. Prima vizită oficială a avut loc în Germania, iar următoarea, din Franța, a fost anulată din cauza protestelor din țară.

„Adevărul” a vrut să afle dacă există și altceva care-l apropie pe monarhul britanic de țara noastră pe lângă natura virgină și legăturile familiale cu România, prin Regina Maria (a României) și prin contesa Claudia Rhedey, stră-stră-străbunica sa.

Istoricul Georgeta Filitti, care editează ultimele două volume autobiografice ale Reginei Maria a României, are o teorie interesantă.

„Englezul luminat”

Filitti spune că Regele Charles este un intelectual reflexiv, la fel cum era și Regele Ferdinand al României.

„Această curiozitate luminată care l-a stăpânit toată viața l-a făcut, la un moment dat, să ajungă la Muntele Athos. Văzut așa, superficial, ai putea spune că acolo e doar o adunătură de călugări, dar să știți că acolo sunt oameni care gândesc, se roagă, reflectează la soarta lumii, la relația noastră cu dumnezeirea etc. Printre persoanele cu care a avut ocazia să vorbească atunci au fost și călugări români. El a încercat un sentiment de mare satisfacție în urma acestor discuții. Eu presupun că și asta l-a apropiat de România”, detaliază Georgeta Filliti.

Ea completează, arătând că nu putem exagera importanța poveștii cu stră-stră-străbunica sa: „Toate neamurile lor sunt și în Germania, și în Franța, și în Danemarca, și în Grecia. Nu cred că s-a dus în Grecia atât de mult pentru prințul Filip (tatăl său-n.red.), cât pentru aceste discuții savante pe care le-a avut cu un călugăr ortodox român de de la Muntele Athos”.

Filiti consideră că și regii sunt oameni „cu simpatii și antipatii” și crede că, dincolo de înrudirea cu Vlad Țepeș și de stră-stră-străbunica născută în Transilvania, „lucrul care-l atrage foarte mult la România este această virginitate a naturii”.

„Eu sunt editoarea ultimelor două jurnale ale Reginei Maria și să știți că aceeași obsesie pentru natură o avea și ea. Acesta este englezul luminat, cum sunt ei, deoarece peste ani, când el nu va mai fi, regele va fi perceput ca un mare ecologist, ca un mare iubitor al naturii”, mai spune Filitti.

„Cred că România îl atrage și din punct de vedere spiritual”

Conferențiarul universitar Marina-Cristina Rotaru, care și-a susținut în 2013, la Universitatea Bretagne-Sud (Franța), teza de doctorat cu titlul „Monarhiile Constituționale în Marea Britanie și România. Reprezentările lor în discursul regal al Reginei Elisabeta a II-a și al Regelui Mihai I”, o fină cunoscătoare a monarhiei și a culturii britanice, spune că nu a surprins-o nicidecum faptul că Charles a vorbit și cu călugări români la Muntele Athos.

„Că el a mers la Muntele Athos se știe, lucrurile sunt publice, nu e nimic secret. Știu că a vorbit și cu monahi români acolo și nu mă surprinde acest lucru din partea lui. El este o persoană foarte deschisă”, a afirmat Rotaru.

Ea respinge, totodată, ipotezele conform cărora, în secret, Charles ar fi trecut la ortodoxie.

„Sunt idei pentru cei cu imaginația foarte bogată. Pentru noi, ortodocșii, ar fi măgulitor, dar eu resping această idee. În schimb, el e o persoană spirituală, care de tânăr s-a interesat și de alte credințe, religii, a încercat să le înțeleagă, plus că este o persoană care a călătorit foarte mult, cunoaște această lume într-un mod profund”, detaliază specialista.

Ea este de părere că monarhul cunoaște această parte a lumii, sud-estul Europei și România, într-un fel mult mai profund decât ne putem imagina.

„Dimensiunea spirituală sigur că te ajută să înțelegi mai bine un loc. El este atras de iconografia ortodoxă și de arta aceasta a icoanelor ortodoxe. Un bun prieten de-al lui, restaurator de icoane ortodoxe, este cel care l-a ajutat să picteze acele trei panouri pe care le-a folosit în ceremonia de încoronare la momentul mirungerii. Deci, da, cred că România și din punct de vedere spiritual îl atrage prin această moștenire a ei bizantină”, a mai spus Marina-Cristina Rotaru.

Regele ar fi avut un duhovnic român

Prințul Charles a frecventat regulat, în ultimii ani, Muntele Athos. Călugării români care trăiesc în chilia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ce aparține de Schitul românesc Colciu, din Muntele Athos, susțin că prințul Charles l-a frecventat, aici, ani de-a rândul pe părintele Dionisie Ignat, unul dintre cei mai cunoscuți părinţi duhovniceşti de la Sfântul Munte. Charles ar fi fost chiar la înmormânarea acestuia, în 2004.

„De altfel, Prințul Charles a continuat să viziteze Sfântul Munte și după moartea duhovnicului său Dionisie. Locul preferat al moştenitorului coroanei britanice este acum Mănăstirea Vatopedu, unde viețuiesc și monahi români. Călugării spun că prințul Charles este unul dintre pelerinii care se întorc an de an la Vatopedu și că acesta are aici un mic „domeniu” format dintr-o căsuță și un lac. Prințul ar veni cu vaporul și ar sta câte două săptămâni în fiecare vară”, se arată într-un reportaj de la Muntele Athos, publicat în februarie 2019, în cotidianul Făclia de Cluj.

Relatări legate de acest subiect au apărut și în revista Formula AS, într-un articol din 2018:

„În urmă cu câţiva ani, presa britanică a făcut o dezvăluire explozivă care, în mod bizar, n-a trezit ecoul pe care îl merita. Pe scurt, se afirma că Prinţul Charles, moştenitorul coroanei monarhiei britanice, ar fi trecut la ortodoxie, în urma prieteniei cu un călugăr român de pe Muntele Athos.”

Revista relata despre prima întâlnire, care a avut loc în 2000, dintre monahul român și Charles:

„Aceasta a fost prima vizită a Prinţului Charles la părintele Dionisie Ignat, stare­ţul român al Chiliei Colciu din Sfântul Munte Athos. Prima din multele care au urmat, căci, după această întâlnire, Prinţul de Wales a revenit în fiecare an, pentru a se sfătui cu povăţuitorul său. Să-i fi devenit între timp şi duhovnic? Să-l fi ajutat pe prinţ dialogurile cu bă­trânul monah român să-şi cunoască mai bine rădă­cinile româneşti, presupusa descendenţă din Ţe­peş? Dar în biografia lui Charles mai există un ca­pitol care explică apropierea lui de ortodoxie.”