Reușită românească de excepție. Katia Pascariu, premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno

Actrița română Katia Pascariu a primit vineri seară premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, pentru prestația sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenović și produs de microFILM.

Premiul este acordat de Juriul Criticilor Independenți și elogiază „veridicitatea interpretativă și capacitatea de a lumina filmul cu umor și autenticitate”.

Filmul spune povestea Stelei, o tânără dintr-un sat timișorean, care visează să-l întâlnească pe un cântăreț balcanic, explorând teme precum căutarea fericirii și imperativul succesului. Sorella di Clausura a avut premiera oficială pe 13 august la Locarno și va continua parcursul festivalier la Sarajevo, potrivit Mediafax.

„Orice recunoaștere a muncii vine ca o recompensă, dar nu toate recompensele sunt egale. Sunt cu adevărat fericită și onorată de aceasta și o accept cu inima deschisă și în numele întregii noastre echipe. O muncă onestă și intensă pe care am avut norocul să o observ și să o admir și care m-a ținut într-o stare de plăcere totală, hipervigilență, respect și responsabilitate”, a declarat Katia Pascariu, potrivit unui comunicat al companiei producătoare.

Katia Pascariu este cunoscută și pentru colaborările cu Radu Jude (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) și Eugen Jebeleanu (Interior Zero).

Absolventă UNATC București și a masterului în Antropologie și Dezvoltare, actrița este fondatoare a Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4 și a Asociației ADO – Artă pentru Drepturile Omului.

Filmul este un coproducție România–Serbia–Italia–Spania, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Institutului Cultural Român și al partenerilor internaționali.