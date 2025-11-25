Reacții din prima linie a frontului: ce părere au soldații ucraineni despre planul de pace al SUA

Soldații din prima linie a frontului din Ucraina au reacționat la propunerile de pace ale SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare.

BBC a vorbit cu câțiva soldați care le-au trimis opiniile prin intermediul rețelelor sociale sau prin e-mail, ca răspuns la planul american original.

De atunci, negociatorii americani și ucraineni au lucrat la modificări ale propunerilor și urmează să continue discuțiile despre „cadrul de pace”.

Despre planul original al SUA, Iaroslav, aflat în estul Ucrainei, spune că „e groaznic… nimeni nu îl va susține”, în timp ce un medic militar cu indicativul Shtutser l-a respins ca pe un „proiect absolut rușinos al unui plan de pace, nedemn de atenția noastră”.

Însă un soldat cu indicativul Snake e de părere că „a venit timpul să cădem de acord măcar asupra a ceva”.

SUA au prezentat un proiect de propunere de pace într-un moment în care Rusia face progrese semnificative pe câmpul de luptă. Numai în ultima lună, Ucraina a pierdut încă 450 km² în favoarea Rusiei.

Kievul controlează încă aproximativ 15% din regiunea Donbas, partea de est a Ucrainei care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk și care reprezintă un obiectiv de război cheie pentru Rusia. Însă planul original al SUA propune ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune - chiar și la părțile pe care le-a apărat cu succes timp de aproape patru ani de război total, potrivit BBC.

"Lăsați-i să o ia", a declarat Snake pentru BBC. "Practic nu a mai rămas nimeni în orașe și sate... Nu luptăm pentru oameni, ci pentru pământ, în timp ce pierdem tot mai mulți oameni."

Andrii, ofițer în statul major al Ucrainei, spune că ceea ce se propune pentru Lugansk și Donețk este "dureros și dificil", dar sugerează că țara s-ar putea să nu aibă altă alegere.

Ucraina apără regiunea din 2014, când Rusia a anexat Crimeea și forțele sale proxy au cucerit părți din Donbas. "Poate că nu vrem să renunțăm la ea, dar nu vom fi capabili să o deținem prin forța și resursele militare", spune Andrii.

Estul Ucrainei a fost scena celor mai grele lupte din acest război, iar Ucraina a pierdut zeci de mii de soldați care o apărau.

Matros, care luptă din 2018, ne-a declarat că renunțarea la Donbas ar "anula totul - toate eforturile forțelor armate".

"Nu va ține cont de viețile soldaților și civililor căzuți", a spus el.

Reducerea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei

Proiectul de plan de pace al SUA prevede limitarea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei la 600.000 de persoane. Această cifră este în continuare semnificativ mai mare decât înainte de invazia la scară largă, când efectivele cu normă întreagă erau de aproximativ 250.000, dar mai mică decât dimensiunea actuală. Cele mai recente estimări sugerează că forța militară a Ucrainei este de peste 800.000 de persoane.

Snake crede că țara va avea nevoie de mulți dintre cei care se află în prezent în uniformă pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după terminarea războiului. „Care este rostul de a avea atât de mulți oameni în armată dacă nu vor exista garanții de securitate?”, întreabă el.

Andrii, ofițerul de stat major, este de acord. „Dacă există garanții de securitate, atunci desigur că nu are rost să păstrăm o armată atât de mare”, spune el. "Oamenii sunt obosiți și vor să se întoarcă la familiile lor. Nu există niciun motiv să îi păstrăm într-o armată pe timp de pace după război". El crede că economia Ucrainei nu ar putea susține forțe armate atât de mari pe timp de pace.

Medicul militar Shtutser nu este de acord, afirmând că armata Ucrainei „este singurul lucru care ne separă de înfrângere și înrobire”, în timp ce Matros numește propunerea de reducere a dimensiunii forțelor armate „absurdă și manipulatoare”.

Garanții de securitate

Disponibilitatea Ucrainei de a fi de acord cu propunerile va depinde de viitoarele sale garanții de securitate.

Proiectul de plan al SUA exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar nu și la Uniunea Europeană. Există o promisiune privind garanțiile de securitate ale SUA în cazul în care Rusia ar ataca din nou, însă nu există detalii suplimentare cu privire la măsura acestui sprijin. Proiectul exclude, de asemenea, prezența forțelor NATO în Ucraina, în cazul în care va exista un acord.

Însă Yevhen, un operator de drone din estul Ucrainei, consideră că prezența trupelor străine în țară este o garanție de securitate importantă. Marea Britanie și Franța au condus eforturile de a furniza o "forță de reasigurare" în cazul unei încetări a focului, prin intermediul unei "Coaliții a voinței".

"Îmi place planul Regatului Unit de a trimite trupe în Ucraina prin intermediul acestei coaliții", spune el. "Acesta este singurul plan care ne va ajuta să câștigăm, să introducem trupe aliate".

Dar ofițerul Andrii nu crede că Europa poate oferi prea multe garanții de securitate. "Europa s-a dovedit a fi complet lipsită de caracter și divizată", spune el. "Se pare că toate speranțele se bazează doar pe Statele Unite".

Cu toate acestea, alți soldați sugerează că nu există o mare încredere nici în SUA. "Garanțiile de securitate oferite de SUA sub actualul său guvern nu sunt deloc garanții", spune Schtutser.

Alegeri noi

Proiectul de plan al SUA conține o propunere ca Ucraina să organizeze alegeri noi în termen de 100 de zile de la încheierea războiului. În conformitate cu constituția Ucrainei, alegerile nu pot fi organizate în timp de război.

Există însă semne de frustrare crescândă față de actualul guvern, care se confruntă cu acuzații grave de corupție. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) investighează în prezent acuzații privind persoane care au profitat de contracte din sectorul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari (76 de milioane de lire sterline).

Președintele Volodimir Zelenski a fost deja nevoit să demită doi dintre miniștrii săi, ambii negând acuzațiile. Un fost viceprim-ministru și un partener de afaceri sunt, de asemenea, anchetați. Scandalul a dus la lupte politice interne și a dominat titlurile de aici.

Este un subiect actual și pe front. Printre soldații cu care au vorbit reporterii BBC există sprijin pentru noi alegeri. „Bineînțeles că sunt necesare - cei care sunt la putere acum nu sunt de încredere”, spune Snake. Un alt soldat, Marin, este, de asemenea, în favoarea alegerilor, spunând că actualul guvern „trebuie curățat de corupție”, în timp ce Andrii este de acord că „este necesară o resetare completă a guvernului” prin noi alegeri, deși nu imediat.

Noi alegeri ar putea fi cea mai puțin controversată propunere din plan. Dar, în general, există îndoieli serioase cu privire la propunerile SUA. Yaroslav spune că acestea pur și simplu „nu vor funcționa”, în timp ce Oleksandr le respinge cu o înjurătură.

Singurul mesaj clar al celor intervievați este că mulți s-au săturat de lupte. Andrii își exprimă îngrijorarea cu privire la unele dintre propuneri, dar conchide:

Dacă oprește războiul, atunci pentru mine funcționează