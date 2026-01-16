Judecătorul Laurențiu Beșu respinge acuzațiile privind intrarea sa în magistratură. „Toate declarațiile pe propria răspundere corespund adevărului”

Judecătorul Laurențiu Beșu a reacționat, vineri, după ce a fost acuzat că a intrat în magistratură, pe filiera vechimii în poliția judiciară, deși nu a activat cel puțin cinci ani ca polițist judiciar, așa cum cerea legea.

„Având în vedere informațiile lansate în spațiul public de o anumită parte a presei cu privire la modalitatea în care am fost admis în magistratură și care în mod vădit au drept scop afectarea imaginii și discreditarea mea, mă simt nevoit să fac câteva precizări pentru respectarea adevărului”, a scris Laurențiu Beșu pe pagina sa de Facebook.

El susține că s-a înscris la examenul de admitere în magistratură organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cursul anului 2010 și că a depus toată documentația indicată în regulamentul de organizare, inclusiv adeverințe eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă ce atestau vechimea sa ca ofițer de poliție judiciară.

Mai mult, spune el, îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs a fost verificată de către membrii comisiei de organizare care au constatat îndeplinite condițiile.

Totodată, acesta susține că „promovarea concursului a fost validată de Consiliul Superior al Magistraturii” și că „toate declarațiile pe propria răspundere date înainte de a dobândi calitatea de magistrat dar și după dobândirea acestei calități corespund adevărului”.

„Parcursul meu profesional reflectă aspirațiile mele de aplicare a legii în spiritul și litera ei, indiferent de condițiile în care mi-am desfășurat activitatea”, a adăugat el.

Acesta acuzat de asemenea că „afirmația doamnei președinte a Curții de Apel București în sensul că am fost deranjat de faptul că mi s-a solicitat să-mi argumentez opiniile juridice este total neadevărată, în realitate eu reproșându-i că la întâlnirile de practică neunitară nu ni se permite să ne expunem punctele de vedere până la capăt, suntem întrerupți, nu ni se permite să argumentăm opiniile ce nu erau agreate de conducerea instanței.”

„În final, constat cu regret că reacția persoanelor și instituțiilor relevante și cu putere de decizie în sistemul judiciar s-a limitat la atacuri la adresa magistraților care au pus în dezbatere publică o serie de deficiențe ale sistemului dar nu au avut în vedere dezbaterea deficiențelor sistemului judiciar și identificarea unor soluții de remediere a neajunsurilor, inclusiv prin modificarea legislației relevante în domeniu.

Îi asigur pe toți cei care au urmărit documentarul realizat de jurnaliștii de la Recorder că cele afirmate de mine sunt reale, au avut ca scop remedierea problemelor din justiție și recâștigarea încrederii populației de către sistemul judiciar, fără a urmări o agendă ascunsă sau un câștig personal”, a conchis Laurențiu Beșu.

Reacția vine după ce România TV a publicat un material în care arată că, potrivit unor răspunsuri oficiale, Beșu nu ar fi putut acoperi pragul de cinci ani de vechime relevant pentru filiera „poliție judiciară”, iar admiterea sa în magistratură ar fi fost posibilă pe fondul unei verificări insuficiente.

În material sunt invocate, între altele, informații potrivit cărora avizul de poliție judiciară ar fi fost obținut în 2005, iar ulterior Beșu ar fi activat în structuri ale Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, fără ca instituțiile să certifice, în mod unitar, menținerea unei calități operative de poliție judiciară pe întreaga perioadă relevantă.