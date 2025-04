Istoricul Marius Oprea, despre relația sa cu Crin Antonescu: «Ne lega ceva, refuzasem „onoarea” de a intra în PCR»

Cunoscutul istoric Marius Oprea a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Crin Antonescu, din perioada facultății. „Crin a avut curajul să-i reziste Securității. Să o sfideze. Nu s-a lăsat intimidat, nu s-a speriat”, susține acesta.

Reacția istoricului vine după ce CNSAS a anunțat că Antonescu a dat o declarație la Securitatea lui Ceaușescu despre un fost coleg.

„Crin, din facultate, Crin în fața Securității. Crin Antonescu mi-a fost coleg de facultate, mai mare. Și un prieten discret. N-am vorbit prea mult. Nu era foarte sociabil, ieșea din camera sa însoțit de prietenul său nedespărțiți Abe și mergeam câteodată la cantină împreună. Ne mai lega ceva, deși eram studenți buni, cu note mari, refuzasem <onoarea> de a intra în PCR. În ultimul an de facultate, când el s-a mutat în gazdă într-o mansardă, de fapt mai degrabă un pod din București, a făcut două lucruri pentru mine: mi-a <lăsat> în grijă camera lui de cămin și m-a invitat, deși eram un <boboc>, în cercul lui restrâns de prieteni, la cununia civilă și la petrecera de după, din acel pod, amenajat cu mare gust”, a scris Marius Oprea, pe Facebook.

De altfel, camera lui de cămin avea o particularitate: era pictată (de Abe). Pe fereastră, chiar cu figura unui Crist. Din acest motiv, în cei doi ani cât am stat în cameră, am devenit și eu discret ca el, neinvitând decât prieteni apropiați înăuntru, a dezvăluit istoricul.

„Camera a supraviețuit așa până în octombrie 1987, când după o percheziție a Securității am fost mutat de acolo. Ca și el, am dat declarații la Securitate. Ca și lui, declarațiile date, ulterior chiar într-o anchetă penală la care am fost supus, au fost răstălmăcite de <prietenii> mei băsiști ca fiind <turnătorii>. E ce făcea și Vadim cu Coposu, m-am simțit mândru. Așa trebuie să fie și Crin. Știm amândoi cum e să dai declarații la Securitate și să reziști presiunilor unui securist, știind că te paște arestarea, dacă îl minți și te prinde”, povestește Oprea.

Crin a rămas egal cu sine și cu partea bună din oameni, deși viața nu l-a cruțat deloc

Potrivit istoricului, în 2014, când Crin Antonescu a fost înlăturat prin trădare de la conducerea PNL și a fost adus în locul lui Iohannis, „mi-am dat demisia din partid, spunând că <neamțul> va duce partidul și țara în gard”.

„Am avut dreptate. Și vă asigur că am și când spun că Crin nu a <colaborat> cu Securitatea. A avut curajul să-i reziste. Să o sfideze. Nu s -a lăsat intimidat. Nu s-a speriat. A rămas egal cu sine și cu partea bună din oameni. Întotdeauna, deși viața nu l-a cruțat deloc. Mă bucur că amândoi ne putem privi în oglinda trecutului fără tresărire. Dacă <adevărurile din trecut ne definesc viitorul>, cum zice doamna Lasconi, cerând să fie <deconspirat> Crin, atunci sunt deja sigur că viitorul României e asigurat cu el. Deși sunt prieten bun și cu Nicușor, iar până azi îmi plăcea și doamna Lasconi, tot azi m-am hotărât: votez cu Crin”, a concluizonat Marius Oprea.