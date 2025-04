Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, susține că nu a fost niciodată colaborator al Securității și nu a făcut poliție politică. El spune că a fost chemat să dea o declarație în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a fugit din țară. „Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator”, a spus acesta.

„Eu înțeleg că într-o campanie electorală se pot întâmpla numeroase lucruri. Cer CNSAS să publice această declarație (...) Nu am furnizat nimănui, nici Securității informații, mai mult chiar l-am acoperit pe prietenul meu, nu am absolut nimic de ascuns (...) Am fost chemat la Securitate în calitate de urmărit... Cer ca această declarație să fie făcută publică, eu am fost o victimă a securității. (...) Nu am oferit nicio informație Securității și mi-am asumat acest risc să-i informez părinții că el a plecat din țară”, a declarat Crin Antonescu.

Potrivit lui Crin Antonescu, un 1987, un prieten de-al său foarte bun a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria. Nu a reușit acest lucru şi a fost capturat de către organele de ordine din Bulgaria, fiind adus ulterior în România.

„La plecare a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi. Toţi cei trei pentru că le lăsase cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii despre acest lucru. M-am prezentat şi eu în calitate de urmărit. Am dat o declaraţie în care nu am oferit nicio informaţie specială decât că sunt prieten cu persoana respectivă, că ştiam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ştiam ce intenţie are, ceea ce era adevărat şi atât şi nimic mai mult”, a spus Antonescu.

Aceeași persoană, în anul următor, în 1988, a avut o altă tentativă de data această reușită, din fericire, de a părăsi țara, susține Crin Antonescu.

„Eu am fost singura persoană care am știu despre intenția lui, el a avut atâta încredere în mine încât mi-a spus ce vrea să facă și mi-a lăsat misiunea să-i anunț părinții. Ceea ce am și făcut, omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme și după a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi. Eu, nu numai că, evident, nu am oferit nicio informație Securității, ci mi-am asumat acest risc, am anunțat după termenul pe care-l stabilisem împreună, de două sau trei săptămâni, i-am informat părinții că el a plecat de fapt din țară și nu se mai întoarce și asta este tot”, a mai spus Crin Antonescu.

Prietenului lui Crin Antonescu: A fost singurul în care am avut încredere și i-am spus că plec

Prietenul la care face referire Crin Antonescu se numește Ștefan Costache. El a intrat în direct la Antena 3 CNN și a afirmat că „a fost singura persoană care m-a ajutat”.

„A fost singura persoană care m-a ajutat. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Este o calomnie”, spune Ștefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu.

Ștefan Costache a mai spus Antonescu este „un om integru” și a fost întotdeauna.

„Nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenții”, a adăugat acesta.

„Dacă Antonescu m-ar fi trădat și ar fi informat autoritățile, mie nu mi-ar fi reușit plecarea din România. Mi se pare absurd”, a mai spus prietenul lui Crin Antonescu.

El spune că va face o solicitare la CNSAS pentru a vedea acele note.

Candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale 2025 are adeverință că „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliţie politică”, dar a dat o declarație la Securitatea comunistă în 1988 despre un coleg profesor de istorie la Şcoala generală din Niculițel (Tulcea).

CNSAS susține că lui Antonescu nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, poliția politică a regimului comunist.

„Având în vedere Decizia de neapartenenţă şi necolaborare cu Securitatea nr. 7.1/11.01. 2005, emisă în temeiul Legii nr. 187/1999, şi care a constatat următoarea situație de fapt: domnul Antonescu George Crin Laurenţiu nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliţie politică”, a transmis CNSAS.

El a dat, însă, o declarație în 1988 despre un coleg profesor, fiind chemat la Securitate.

„În baza Notei de Constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025, intocmita de catre Directia de Specialitate din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in care se regasesc urmatoarele elemente: domnul ANTONESCU George Crin Laurentiu figureaza in dosarul fond informativ nr. | 1068594 (FI 12275/TL) cota C.N.S.A.S. — titular C.S. In cadrul cercetarii informative initiate de Securitate asupra domnului C.S., precum si a anturajului acestuia, titularul adeverintei, profesor de istorie la Școala generală Niculițel si prieten apropiat cu C.Ș., a fost convocat de organele de Securitate si a dat o declarație, datata 13.01.1988, olografa, semnata cu numele real”, a mai arătat CNSAS.

Documentul, înregistrat cu numărul 1554/10.04.2025, a fost emis în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. A fost semnat de președintele CNSAS, Constantin Buchet.