Crin Antonescu a dat o declarație la Securitate în 1988, dar nu a fost colaborator al Securității, susține CNSAS

Candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale 2025 are adeverință că „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliţie politică”, dar a dat o declarație la Securitatea comunistă în 1988 despre un coleg profesor de istorie la Şcoala generală din Niculițel (Tulcea).

CNSAS susține că lui Antonescu nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, poliția politică a regimului comunist.

„Având în vedere Decizia de neapartenenţă şi necolaborare cu Securitatea nr. 7.1/11.01. 2005, emisă în temeiul Legii nr. 187/1999, şi care a constatat următoarea situație de fapt: domnul Antonescu George Crin Laurenţiu nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliţie politică”, a transmis CNSAS.

El a dat, însă, o declarație în 1988 despre un coleg profesor, fiind chemat la Securitate.

„În baza Notei de Constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025, intocmita de catre Directia de Specialitate din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in care se regasesc urmatoarele elemente: domnul ANTONESCU George Crin Laurentiu figureaza in dosarul fond informativ nr. | 1068594 (FI 12275/TL) cota C.N.S.A.S. — titular C.S. In cadrul cercetarii informative initiate de Securitate asupra domnului C.S., precum si a anturajului acestuia, titularul adeverintei, profesor de istorie la Școala generală Niculițel si prieten apropiat cu C.Ș., a fost convocat de organele de Securitate si a dat o declarație, datata 13.01.1988, olografa, semnata cu numele real”, a mai arătat CNSAS.

Documentul, înregistrat cu numărul 1554/10.04.2025, a fost emis în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, și a fost semnat de președintele CNSAS, Constantin Buchet.