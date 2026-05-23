Intervenție de urgență în Munții Bucegi. Mai mulți participanți la „Transilvania 100” au fost răniți pe traseu

O intervenţie de amploare are loc în Munţii Bucegi, în zona Cabanei Mălăieşti – refugiul Ţigăneşti, în timpul competiţiei „Transilvania 100”, după ce mai mulţi participanţi au alunecat pe porţiuni acoperite cu gheaţă şi au căzut în zone greu accesibile.

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), echipele de salvare au intervenit pentru recuperarea sportivilor răniţi, iar situaţia este în continuă dinamică.

„În cursul zilei de astăzi, autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat”, se arată în comunicat.

Salvamontiştii au reuşit recuperarea a cinci persoane, toate conştiente şi cooperante, care prezentau simptome uşoare de hipotermie.

„Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare”, precizează DSU.

În apropierea refugiului Ţigăneşti, într-o zonă greu accesibilă, salvatorii au găsit alte trei persoane rănite, cu diferite grade de traumatisme.

„O persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare; o persoană aflată în hipotermie; o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept”, se mai arată în informarea DSU.

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a vizibilităţii reduse, elicopterul SMURD nu a putut interveni aerian.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100–150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment”, transmite DSU.

Autorităţile precizează însă că aeronava este pregătită să intervină imediat ce vremea va permite acest lucru.

La faţa locului acţionează echipe Salvamont Braşov şi Jandarmeria Braşov, misiunea de salvare fiind în desfăşurare.