search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Juniorul timișorean Andreas Benea, performanță de senzație în Time Attack. Depășit doar de legendarul Vali Porcișteanu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pilotul în vârstă de numai 14 ani Andreas Benea a încheiat pe locul al doilea la clasa Pro 3 din Campionatul Național de Time Attack, în etapa desfășurată pe circuitul Transilvania Motor Ring, unde a fost depășit la mai puțin de o secundă doar de legenda raliului românesc, Vali Porcișteanu.

image

La volanul unui Renault Clio Cup, fiul cel mic al campionului de la viteză în coastă, Radu Benea, a impresionat în etapa de pe circuitul din Mureș, reușind să parcurgă turul de 3,7 kilometri în 1:44,234. Porcișteanu, aflat la bordul unei mașini de ultimă generație, o Skoda Fabia R5, s-a impus cu timpul de 1:43,484. Al treilea clasat, Arthur Bogati (Honda Civic EJ9), a venit la aproape șapte secunde în spate, cu 1:50,193.

Sunt foarte fericit. Faptul că am împărțit circuitul cu un nume atât de mare este onorant pentru mine. Sunt bucuros și de rezultat, îmi dă încredere pentru viitor”, a spus pilotul de la Canova Racing.

Puștiul, gata de cursă FOTO Colecția personală
Puștiul, gata de cursă FOTO Colecția personală

Performanța lui Andreas este cu atât mai importantă cu cât a concurat la Pro 3 doar împotriva adulților. Grație acestui rezultat, puștiul în vârstă de 14 ani este liderul diviziei după primele două etape.

Mentorul său și, totodată, tatăl său, Radu Benea, nu a putut să îl susțină fizic pe Transilvania Motor Ring, deoarece în același timp a concurat în prima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, desfășurată pe Transalpina, competiție în care trebuie să își apere titlul de campion absolut la turisme, cucerit anul trecut.

Am avut mai multe emoții pentru Andreas, știind că era atât de departe, dar sunt mândru de el și de ceea ce a realizat. Să vii la mai puțin de o secundă în spatele unui pilot atât de mare cum este Vali și al unei mașini cu tracțiune integrală este incredibil. Face parte din evoluția sa și ne mândrim că a putut crește atât de rapid în motorsport”, a declarat Benea senior.

Pilotul-minune, între concurenți din alte generații FOTO Colecția personală
Pilotul-minune, între concurenți din alte generații FOTO Colecția personală

La volanul unui Ferrari 488 Challenge, Radu a încheiat pe locul al doilea pe Transalpina, îmbunătățindu-și atât timpul de anul trecut, cu mai bine de o secundă, cât și poziția în clasament.

Nu este o etapă care să mă avantajeze ca traseu, așa că sunt foarte mulțumit de ceea ce am reușit. Sunt încrezător că pot deveni campion și în acest an”, a adăugat acesta.

Andreas și Radu nu sunt singurii piloți din familia Benea. Nicolas, în vârstă de 18 ani, a lipsit de pe Transalpina deoarece are examene în această perioadă, însă va concura începând cu etapa viitoare, de la Poiana Brașov. Nicolas vine din postura de campion național de juniori la viteză în coastă, iar în acest an va trece la următorul nivel, urmând să concureze cu un model Cupra TCR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
Un parașutist a căzut în gol la un aerodrom din Dolj, după ce echipamentul nu i s-a deschis în timpul saltului. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum poate fi frânată prăbușirea economică a României? Doi reputați analiști prezintă pentru Gândul cele mai rapide soluții de redresare recomandate viitorului Guvern
gandul.ro
image
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
mediafax.ro
image
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
fanatik.ro
image
Cum „dosește” statul român 185 de milioane de euro, colectați începând cu 2020 de la industria jocurilor de noroc. Banii ar trebui să finanțeze proiecte cinematografice
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
digisport.ro
image
Mașina românească ce cucerea munții și drumurile imposibile. Legenda pe patru roți care încă stârnește nostalgie
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
"Până la spital le-a trecut". Reacţia patronului după ce zeci de oameni s-au intoxicat la restaurantul lui
observatornews.ro
image
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
cancan.ro
image
Pensionarii ar putea băga guvernul „în faliment”. CCR chemată să ofere compensații de 1.000.000.000€ la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
playtech.ro
image
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Real Madrid, mesaj oficial pe rețelele sociale, după eșecul cu Barcelona
digisport.ro
image
„Mi-au spus să renunț”. O italiancă a câștigat procesul cu IKEA, după ce gigantul suedez i-a folosit fără acord una dintre lucrări
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Horoscop financiar pentru săptămâna 11-17 mai 2026. Cele patru zodii care vor câștiga o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O femeie de 28 de ani a fost arestată pentru că s-a dat drept o minoră de 16 ani! A încercat să primească ajutor social
click.ro
image
Detaliul ascuns din logo-ul Toblerone pe care milioane de oameni nu l-au observat ani la rând
click.ro
image
Astăzi s-a născut Salvador Dalí. Tragedia care l-a distrus pe marele pictor. „Dacă vei juca rolul unui geniu, vei deveni unul”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
image
O femeie de 28 de ani a fost arestată pentru că s-a dat drept o minoră de 16 ani! A încercat să primească ajutor social

OK! Magazine

image
Întruchiparea răului! Nu doar un prinț decadent și sinistru, ci și un om dominat de cruzime. ”Și-a lovit propriul câine în cap!”

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani