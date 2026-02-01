Interlopul Corbu din Brăila, taxat de instanță cu 100 de lei: a încercat să scape de arest după atacul cu cuțitul asupra unui rival

Interlopul Stănel Corbu din Brăila rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Galați a respins contestația formulată de acesta împotriva deciziei Tribunalului Brăila de prelungire a măsurii preventive. Hotărârea a fost pronunțată pe 29 ianuarie și este definitivă.

Corbu încercase să obțină eliberarea din arest, însă judecătorii au considerat contestația nefondată. În plus, instanța l-a obligat să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 100 de lei.

„Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul Corbu Stănel împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila pronunţate la data de 23.01.2026. Obligă pe contestator la plata sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel Galați.

Stănel Corbu va rămâne în spatele gratiilor cel puțin până la data de 8 martie. În același dosar, cei doi fii ai săi și alți doi apropiați se află în arest la domiciliu, sub supraveghere cu brățară electronică. Și în cazul acestora, Tribunalul Brăila a decis prelungirea măsurii preventive, însă aceștia nu au mai contestat hotărârea.

Interlopul este cercetat pentru o serie de infracțiuni grave, printre care tentativă la omor calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice, influențarea declarațiilor, amenințare și neexecutarea sancțiunilor penale.

Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2025, Stănel Corbu, împreună cu doi dintre fiii săi și alți doi apropiați, l-au agresat pe Radu Walter, un alt interlop cunoscut din Brăila, în urma unui conflict. Corbu, recidivist, l-ar fi tăiat pe acesta cu un cuțit la nivelul gâtului, iar ulterior l-ar fi constrâns să declare în fața autorităților că nu a fost agresat, pentru a evita răspunderea penală.