Interes uriaș pentru evenimentul moderat de Michelle Obama la București. Sute de oameni stau la coadă să o vadă pe fosta prima doamnă a SUA

Sute de persoane s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, este invitatul principal.

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, participă joi la o discuţie moderată în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului de business şi tehnologie Impact Bucharest, care are loc în perioada 17-18 septembrie.

Evenimentul are loc de la ora 16.00, iar sute de persoane s-au așezat la coadă pentru a intra la o discuție moderată, în stilul său inspirațional, care a cucerit publicul din întreaga lume.

Fostă Primă Doamnă Michelle Obama este recunoscută pentru implicarea sa în educație, leadership și susținerea femeilor, fiind printre cei mai influenți lideri globali ai prezentului.

IMPACT București reunește peste 200 de antreprenori, vizionari și lideri globali într-un dialog despre schimbare, responsabilitate și inovație cu impact la nivel mondial

În cadrul evenimentului, vor avea loc discuţii despre dezvoltare economică, inovaţie şi despre beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale şi globale pentru România şi regiune.

Născută la Chicago, Illinois, în 1964, Michelle LaVaughn Robinson Obama a devenit Prima Doamnă a Statelor Unite în perioada 2009–2017, în timpul mandatelor președintelui Barack Obama.

În calitate de Primă Doamnă, Michelle Obama a lansat inițiative importante precum Let’s Move!, pentru combaterea obezității infantile, și Reach Higher, care încurajează tinerii să urmeze studii superioare. A fost apreciată pentru eleganța, empatia și stilul său autentic de comunicare, câștigând admirația publicului din întreaga lume.