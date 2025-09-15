Articol publicitar

Michelle Obama la IMPACT București. JIDVEI, vinul oficial al celui mai important eveniment de business & tech din Europa de Sud-Est

Jidvei, născut în inima Transilvaniei, ajunge din Țara Vinului pe scena globală a ideilor: Jidvei este desemnat vinul oficial al IMPACT București 2025, cel mai important eveniment de business, tehnologie și leadership din Europa de Sud-Est, organizat pe 17-18 septembrie.

IMPACT București reunește peste 200 de antreprenori, vizionari și lideri globali într-un dialog despre schimbare, responsabilitate și inovație cu impact la nivel mondial

Vinuri emblematice pentru România, motiv de mândrie și de reprezentare culturală, așezate firesc într-un context global al ideilor și al întâlnirilor cu sens.

Suntem onorați să fim vinul oficial al IMPACT București 2025. Pentru Jidvei, această scenă este locul în care barierele de limbaj se estompează și rămâne ceea ce ne unește: calitatea, cultura și dialogul. Înseamnă să aducem Țara Vinului în conversația globală și să ducem mai departe tradiția vie a vinurilor românești. Purtăm România cu noi - aici, acasă, și în lume - prin vinuri adevărate, trăite și culese de pe meleagurile noastre.” - Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei

IMPACT București 2025, scena vocilor care schimbă lumea

Pe scena IMPACT, fiecare speaker nu vine doar să inspire, ci să construiască – să aducă idei, soluții și experiențe care modelează societăți și dau direcție pentru viitor.

Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite, a redefinit rolul leadershipului în educație, sănătate și echitate socială. Campaniile ei emblematice – Let’s Move! (combaterea obezității infantile), Reach Higher (promovarea accesului echitabil la educație superioară) și Girls Opportunity Alliance (susținerea fetelor din medii defavorizate pentru a merge la școală) – au avut un impact real, susținut de parteneriate public-private și platforme globale. Erin Meyer, prin The Culture Map, a oferit liderilor internaționali un instrument esențial pentru a naviga diferențele culturale în echipe multicontinentale, într-o lume unde colaborarea globală nu mai e opțională, ci esențială. Iar Edi Rama demonstrează că estetica, urbanismul și politica pot coexista într-o viziune coerentă și progresistă despre spațiul public și viitorul european.

Alături de Michelle Obama, Erin Meyer și Edi Rama, vor urca pe scenă Horia Tecău – cel mai titrat tenisman român, Jan Mróz – Director la Warner Bros Discovery Polonia, Marcin Moczyróg – General Manager Uber CEE și Lulëzon Jagxhiu – coordonator al programelor digitale ale Oficiului Prim-ministrului Kosovo.

Biletele la IMPACT București pot fi achiziționate pe site-ul: pass.impactcee.com/tickets-bucharest

În universul ideilor mari, vinurile Jidvei aduc o prezență vie – un mod de a fi aici, cu rost, în fiecare conversație.

În premieră, colecțiile Pinot Noir, Mysterium, Owner’s Choice Ana & Maria și Grand Reserve 2009 se așază pe masa IMPACT, alături de momentele de reflecție, schimb și celebrare.

Când lumea se grăbește să se schimbe, vinul încetinește ritmul, lăsând loc aerului, inspirației autenticității ideilor. Te cheamă să fii aici și acum: în privire, în pahar, în conversație. În prima colecție prezentă la IMPACT 2025, Pinot Noir, Jidvei dezvăluie trei fațete ale aceluiași soi - roșul, adânc și matur; rozé-ul, clar și echilibrat; albul, surprinzător și viu. Mysterium e un labirint de arome și nuanțe, o poveste care intrigă și răsplătește descoperirea. Colecția Owner’s Choice - Ana și Maria aduce în prim-plan respectul pentru arta vinului și continuitatea unei moșteniri de familie. Iar Grand Reserve 2009 este un omagiu adus timpului într-o colecție de vinuri rare, învechite aproape două decenii în sticlă.

IMPACT transformă Bucureștiul și, odată cu el, Europa de Sud-Est, într-un laborator de idei pentru lume. IMPACT devine, simplu spus, un spațiu în care lideri globali, antreprenori și inovatori se întâlnesc pentru a testa, valida și conecta soluții. România joacă un rol activ în acest proces – nu doar ca gazdă, ci ca participant autentic la conversațiile cu miză europeană. Un teren fertil pentru idei care pot fi replicate, extinse și duse mai departe. Două zile în care experiențele, soluțiile și puterea colaborării se întâlnesc la aceeași masă.

Despre Jidvei Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului - atât acasă, cât și pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa - 2.500 ha în inima Transilvaniei.

