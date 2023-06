Vicepreședintele CSM Daniel Horodniceanu, cercetat disciplinar de IJ după ce s-a certat cu polițiștii

Inspecția Judiciară a început cercetarea disciplinară în cazul lui Daniel Horodniceanu, după apariția în spațiul public al imaginilor în care vicepreședintele CSM este deranjat de faptul că a fost oprit de poliție.

"Inspecția Judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare prealabile față de domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu.

Cercetarea disciplinară este o etapă confidenţială şi obligatorie a procedurii disciplinare, în cadrul căreia se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei magistratului cercetat disciplinar.

La finalizarea cercetării disciplinare, in funcție de rezultatul verificărilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare si sesizarea Secţiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, fie respingerea sesizării in cazul in care se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare", transmite Inspecţia Judiciară într-un răspuns la o solicitare a ziarului Adevărul.

Vicepreşedintele CSM le-a reproşat poliţiştilor tupeul de a opri în trafic un procuror

Vicepreşedintele CSM, Daniel Horodniceanu, a fost oprit în trafic de poliţişti, acesta reproşându-le oamenilor legii “tupeul de a opri un procuror care a condus structura de crimă organizată”.

Daniel Horodniceau a fost oprit de poliţişti după ce ar fi făcut o depăşire fără a da semnal. În momentul în care i s-a solicitat să se legitimeze, acesta a replicat: "Sunt procuror şef Horodniceanu de la Crimă Organizată, nu mă cunoaşteţi, de ce nu mă cunoaşteţi oare? (..) Eu am să vă dau legitimaţia mea de procuror. Vă mai întreb încă o dată: de ce m-aţi oprit?", potrivit unei înregistrări video publicată de jurnalist.ro.

Poliţiştii i-au răspuns că i-a depăşit fără a semnaliza. "Terminaţi cu prostiile astea. Nu ştiţi cu cine vorbiţi", a fost răspunsul magistratului.

"Sunteţi foarte scrupuloşi la datorie, văd. (..) Ce faceţi dvs la ora asta, faceţi patrulă pe strada principală dintr-un sat? (..) Am să vorbesc cu şeful IPJ", a completat magistratul, poliţiştii răspunzându-i că au în fost semnalate mai multe furturi de animale în satul respectiv şi că nu este în măsură să le indice cum să îşi facă treaba.

"Nu văd cum aţi putea să aveţi tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crima organizată. (..) Eu sunt în măsură să fac orice, din cauza mea aveti un 15 % la salariu, în favoarea dvs, eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 şi dvs aţi luat 15%", a continuat magistratul, nemulţumit de atitudinea poliţiştilor şi exprimându-şi aprecierea pentru oamenii legii care "sunt respectuoşi, ştiu să vorbească cu oamenii şi, mai ales, cu procurorii", le-a mai spus magistratul poliţiştilor.

Daniel Horodniceanu a fost procuror şef al DIICOT în intervalul 2015-2018 şi candidat la mai multe funcţii de conducere din sistemul judiciar. Magistratul a condus şi DIICOT Iaşi, funcţie din care a fost ales membru al noului Consiliu Superior al Magistraturii, în prezent fiind şi vicepreşedinte al instituţiei.

După apariția imaginilor, Daniel Horodniceanu a transmis că a fost oprit de polițiști fără să fi încălcat legea, catalogând acțiunea acestora drept "o scenetă bine pusă la punct".

„Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă. Aș accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în față unui polițist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-deși e greu să privești că acceptabil orice exces de putere- doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar și polițiștii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul că nu este prima dată când se întâmpla asta", a declarat vicepreşedintele CSM ulterior