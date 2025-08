Apele Române, prima reacție la scandalul chiriei de 54.000 de euro pentru sediul instituției: „Contractul e vechi de 13 ani”

Conducerea Administrației Naționale „Apele Române” a transmis luni, 4 august, precizări legate de chiria lunară uriașă de peste 54.000 de euro plătită pentru sediu, dezvăluire făcută de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Administrația Națională Apele Române își desfășoară activitatea într-un sediu închiriat, în baza unui contract semnat inițial în urmă cu 13 ani. Actuala conducere a fost numită în august 2022, deci la un deceniu după semnarea primului contract de închiriere. Contractul (încheiat la data de 20.06.2022), aflat în prezent în derulare, urma să expire inițial la data de 30.06.2025, având o valoare a chiriei de 10,5 Euro/mp/lună, echivalentul a 43.765 euro/lună”, a transmis Apele Române.

Potrivit sursei citate, până la identificarea „unei soluții mai economicoase din punct de vedere financiar, contractul actual de închiriere a fost prelungit pentru 3 luni, valoarea chiriei fiind 13 Euro/mp/Lună (din cauza duratei scurte de timp), iar suma care va fi plătită pentru perioada iulie – septembrie 2025 din surse proprii ANAR este de 54.150 euro/lună”.

„Menționăm că în ultimii trei ani (2023-2025), ANAR a inițiat mai multe proceduri de achiziție a unui nou sediu în vederea renunțării la acest spațiu închiriat și relocării personalului angajat, în direcția reducerii cheltuielilor. Sumele necesare achiziției unui nou sediu au fost bugetate în 2023, 2024, dar și în 2025, dar ANAR nu a putut finaliza acest demers din motive obiective.

Astfel, începând cu august 2023, ANAR a demarat procedura de achiziție a unui sediu propriu. Aceasta a fost blocată însă de Ordonanța de Urgență nr. 90/2023 care a suspendat temporar toate investițiile pentru instituțiile publice.

După obținerea avizului conform Legii nr. 500/2002, ANAR a reluat în 2024 procesul de achiziție. A fost depusă o singură ofertă, peste plafonul bugetar aprobat. Instituția a inițiat demersuri pentru majorarea valorii estimate, iar în proiectul de buget pe 2025, ANAR a inclus fondurile necesare achiziției”, a transmis conducerea Administrației Naționale „Apele Române” .

Reprezentanții instituției mai spun că, deși suma pentru achiziția unui nou sediu a fost inclusă în proiectul de buget din acest an, la solicitarea Ministerului Finanțelor, „creditele bugetare și de angajament au fost eliminate, fondurile fiind redistribuite către lucrări de investiții”.

Directorul Apele Române: Contractul actual nu a fost inițiat în mandatul meu

Administrația Națională „Apele Române” își menține disponibilitatea de a achiziționa un sediu propriu sau de a se reloca într-un spațiu cu costuri mai reduse. Această intenție a fost constant susținută cu documente și propuneri bugetare clare, într-un efort de reducere a cheltuielilor publice și de creștere a eficienței administrative.

„Discuțiile recente din spațiul public privind chiria plătită de Administrația Națională ‘Apele Române’ necesită câteva clarificări esențiale. Contractul actual nu este rezultatul unei decizii recente și nici nu a fost inițiat în mandatul meu. Dimpotrivă, am căutat soluții permanent pentru a elimina costurile recurente cu chiria. Am acționat transparent și constant pentru a găsi o soluție pe termen lung și eficientă pentru instituție. În acest sens, am demarat o serie de proceduri de achiziție conforme cu toate rigorile legale care, din păcate, nu s-au finalizat din motive independente de voința mea”, a transmis directorului general al ANAR, Sorin Lucaci.