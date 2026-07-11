Foto Imagini spectaculoase cu Nava-Școală „Mircea”, care a participat alături de SUA, Germania și Portugalia la „Trofeul celor 5 Surori”

Nava-Școală „Mircea” a participat joi, 9 iulie, la competiția „Trofeul celor 5 Surori”, o regată dedicată velierelor-școală construite după același proiect la șantierul Blohm & Voss din Hamburg.

→ Imaginea 1/6: Five Sisters Cup/FOTO: Facebook Nava Școală „Mircea”

„Trofeul celor 5 Surori - O competiție cu istorie, reluată după o jumătate de secol. După participarea la festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii, Nava Școală „Mircea” a trecut cu brio peste o nouă provocare: Trofeul celor 5 Surori (Five Sisters Cup)”, transmite MApN într-o postare pe rețelele de socializare.

Competiția a fost rezervată celor cinci veliere-școală construite după același proiect la șantierul Blohm & Voss din Hamburg.

Deși au fost construite cinci nave-surori, doar patru dintre acestea se mai află astăzi în serviciu activ: Nava-Școală „Mircea”, USCGC Eagle, a Statelor Unite, NRP Sagres, a Portugaliei, și Gorch Fock, a Germaniei.

„Prima navă-soră după ordinea cronologică a construirii acestora, Gorch Fock I, nu mai navighează, fiind conservată ca navă-muzeu în Germania. Din acest motiv, deși trofeul își păstrează denumirea istorică, competiția s-a desfășurat între cele patru nave-surori rămase în serviciu activ.

Prima și singura ediție a Trofeului celor 5 Surori a avut loc în 1976, cu ocazia bicentenarului Statelor Unite ale Americii. Atunci, actuala Gorch Fock (cea construită în 1958) a câștigat cursa și a intrat în posesia prestigiosului trofeu realizat de Tiffany & Co., pe care îl păstrează și în prezent”, transmite MApN.

MApN adaugă că ediția din acest an a „Trofeului celor 5 surori” a început pe 9 iulie, când cele patru veliere au trecut linia de start cu velele întinse și motoarele oprite. Regata s-a desfășurat pe aproximativ 60 de mile marine și s-a încheiat pe 10 iulie, iar câștigătorul va fi premiat pe 12 iulie, la Boston.

„Dincolo de rezultate, «Trofeul celor 5 surori» reprezintă înainte de toate o celebrare a camaraderiei, profesionalismului și respectului reciproc dintre marinarii și națiunile care au adus la start aceste veliere legendare.

Pentru echipajul Navei Școală «Mircea», participarea la această competiție va rămâne o experiență de neuitat și încă un moment de referință al marșului de instrucție din acest an.”