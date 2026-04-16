Guvernul vrea o platformă unică pentru muncitorii străini. Angajatorii vor plăti garanții pentru repatriere și nu vor mai putea percepe taxe lucrătorilor

Guvernul României intenționează să gestioneze accesul lucrătorilor străini pe piața muncii printr-o platformă unică națională, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat în primă lectură în ședința de joi a Executivului.

Proiectul vizează simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de avizare, în contextul deficitului tot mai accentuat de forță de muncă, se arată într-un comunicat oficial.

Noua platformă, WorkinRomania.gov.ro, ar urma să asigure o gestionare „transparentă, sigură și digitalizată” a accesului lucrătorilor străini pe piața muncii din România.

Totodată, autoritățile vor introduce o listă a ocupațiilor deficitare, care va fi aprobată prin hotărâre de guvern și actualizată semestrial, pe baza datelor furnizate de ANOFM și INS, dar și în urma consultării cu partenerii sociali.

Proiectul prevede și instituirea unui depozit financiar obligatoriu, descris drept un mecanism de „protecție preventivă”.

Acesta ar urma să acopere costurile de repatriere, sprijinul acordat lucrătorilor aflați în situații de risc, dar și eventualele amenzi aplicate agențiilor de plasare care nu respectă legislația.

Inițiatorii propun și standardizarea contractelor, inclusiv a celor de prestări servicii, de plasare tripartită și de muncă.

De asemenea, va fi introdus principiul „angajatorul plătește”, care interzice perceperea de taxe, comisioane sau garanții de la lucrători. Măsura urmărește alinierea României la standardele internaționale stabilite de Organizația Internațională a Muncii și OCDE.

Datele Guvernului arată o creștere semnificativă a numărului de lucrători străini în ultimii ani.

„În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 şi 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini”, se precizează în comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că actul normativ urmează să fie adoptat într-o ședință viitoare a Executivului.

Proiectul vine în contextul în care economia României se confruntă cu un deficit de personal în mai multe sectoare, iar autoritățile încearcă să eficientizeze procesul de recrutare a forței de muncă din afara țării.