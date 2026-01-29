Gicuță din Apărători, manelistul condamnat la 19 ani și 8 luni, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și i-a dat foc

Maneistul Gheorghiță Sava, cunoscut sub numele de scenă „Gicuță din Apărători”, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și a dat foc vehiculului, femeia fiind salvată în ultimul moment de polițiști. Judecătorii au apreciat că lăutarul a acționat cu o ferocitate ieșită din comun, iar nici pedeapsa maximă prevăzută de lege nu este considerată suficientă pentru reeducarea sa.

Decizia finală a fost pronunțată pe 20 ianuarie 2026, când Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul și a menținut hotărârea Curții de Apel București. În vârstă de 47 de ani, Sava fusese condamnat anterior de Tribunalul București la 16 ani și 8 luni, pedeapsa fiind majorată de instanța de apel la 19 ani și 8 luni de detenție.

Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, în jurul orei 4.00, când artistul, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a lovit-o pe iubita sa, a închis-o în portbagaj și a condus agresiv, incendiind mașina cu femeia în interior. Victima a reușit să sune la 112, iar polițiștii au intervenit la timp, salvând-o de la moarte prin sufocare sau arsuri.

Sava a fost cercetat și trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere, conducere fără permis și sub influența alcoolului și a drogurilor.

Judecătorii au arătat că agresiunea a fost declanșată de un acordeon pe care manelistul îl amanetase și pe care iubita sa urma să-l recupereze înainte de un eveniment la care Sava trebuia să cânte. Din cauza lipsei banilor și a permisului de conducere, artistul a cerut să fie transportat de iubita sa la amanet, apoi la petrecere, promițând că va returna banii.

Conflictul a degenerat rapid: după ce victima a refuzat să conducă, Sava a început să o lovească, a forțat-o să intre în portbagaj și a condus cu mașina pe un drum de țară, incendind-o ulterior. În tot acest timp, victima a încercat să se elibereze și să alerteze autoritățile, fiind salvată în ultimul moment de polițiști.

În motivarea deciziei, instanța a subliniat gravitatea faptelor: Sava a acționat cu planificare și cruzime extremă, punând viața victimei în pericol iminent. Magistrații au considerat că pedeapsa aplicată, de 19 ani și 8 luni, reprezintă maximul legal pentru tentativă de omor calificat, reflectând atât gravitatea faptei, cât și necesitatea de protejare a societății.

Cazul a stârnit emoție în mediul public, fiind ilustrativ pentru violența domestică și pentru modul în care consumul de alcool și droguri poate escalada conflictele personale în fapte extrem de grave. Experții în criminologie au remarcat că agresiunea a fost neobișnuit de brutală, cu riscuri extreme pentru viața victimei.

Gheorghiță Sava rămâne încarcerat pentru executarea pedepsei, iar decizia definitivă a Înaltei Curți pune capăt oricăror posibilități de contestație a condamnării.